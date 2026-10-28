‘Los anillos de poder’: Primeras reacciones aseguran que la tercera temporada es la mejor de la serie

La tercera temporada de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder‘ llegará a Prime Video el próximo 11 de noviembre, pero algunos críticos ya tuvieron la oportunidad de ver sus primeros episodios y sus reacciones son especialmente entusiastas. Las primeras impresiones destacan la escala épica de la producción, el desarrollo de sus personajes y, particularmente, la interpretación de Charlie Vickers como Sauron.

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Algunos periodistas incluso consideran que la nueva entrega podría superar a las temporadas anteriores y convertirse en la mejor de la serie inspirada en el universo de J.R.R. Tolkien.

¿Qué dicen las primeras críticas de la tercera temporada de ‘Los anillos de poder’?

Los periodistas que tuvieron acceso anticipado a los primeros episodios coinciden en que la serie comienza con una historia de mayor intensidad y dimensiones más ambiciosas.

Sauron forjando el Anillo Único en el tráiler de la temporada 3 de ‘Los Anillos de Poder’ (imagen: Amazon Prime Video)

Fay Watson, de GamesRadar+, destacó especialmente la interpretación de Charlie Vickers y aseguró que el regreso a la Tierra Media podría superar todo lo visto anteriormente:

El primer episodio de la tercera temporada de #TheRingsofPower es épico en todos los sentidos. Charlie Vickers se roba el protagonismo en su papel de Sauron, casi en la cúspide de su poder, deleitándose en cada una de sus sonrisas malvadas. La escala y lo que está en juego me llevan a pensar que esta podría ser, hasta ahora, la mejor temporada.

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Por su parte, Rachel Leishman, de CBR, también expresó entusiasmo por los primeros capítulos y consideró que la producción conserva sus principales virtudes:

He visto los dos primeros episodios de la tercera temporada de #RingsOfPower ¡y está mejor que nunca! Resulta tan impresionante y cautivadora como las temporadas anteriores.

Una de las reacciones más favorables llegó de Rotem Rusak, de Nerdist, quien incluso comparó la calidad de los nuevos episodios con lo mejor de la televisión:

Los episodios 1 y 2 de la tercera temporada son INCREÍBLES. Siempre he sido un gran seguidor de ‘Los anillos de poder’, pero el comienzo de esta temporada no solo representa uno de los mejores momentos de la serie, sino también de la televisión en general. Me encantan todos los personajes; Marnûkh es como un hijo para mí. ¡No se pierdan esto, gente!

Aunque las primeras opiniones son positivas, conviene señalar que los periodistas solamente han visto los capítulos iniciales, por lo que todavía no existe una valoración crítica completa de la temporada.

Charlie Vickers recibe elogios por su interpretación de Sauron

Uno de los elementos más destacados en las reacciones es el trabajo de Charlie Vickers, cuyo personaje tendrá una presencia todavía más importante en la historia.

Chris Killian, de ComicBook, celebró los dos primeros episodios y aseguró que la producción continúa mejorando:

Arondir, Galadriel y un orco en el tráiler de ‘Los Anillos de Poder’, temporada 3 (imagen: Amazon Prime Video)

He visto los primeros episodios de la tercera temporada de #TheRingsOfPower y, sin entrar en spoilers, ¡son OLV! La serie no hace más que mejorar a medida que avanza.

El periodista también dedicó unas palabras al actor:

Charlie Vickers como Sauron es un punto destacado; simplemente rebosa maldad.

Después de pasar buena parte de las temporadas anteriores ocultando su identidad bajo las apariencias de Halbrand y Annatar, Sauron finalmente podrá presentarse como el Señor Oscuro que busca dominar la Tierra Media.

Otro personaje que llamó la atención fue Marnûkh, interpretado por Adam Young. Se trata de un orco que abandona las filas de Sauron y busca ayudar a Galadriel y sus aliados en la guerra.

¿Qué podemos esperar de la tercera temporada de ‘Los anillos de poder’?

La historia transcurrirá cinco años después de la caída de Eregion, cuando los ejércitos de Sauron ya habrán conquistado numerosos territorios. Desde su fortaleza de Barad-dûr, en Mordor, el villano trabajará en la creación del Anillo Único, mientras los elfos, enanos y hombres intentan detener su avance.

Un nazgul en ‘Los Anillos de Poder’ (imagen: Empire)

El showrunner Patrick McKay describió la nueva entrega como una especie de reinicio suave, debido al salto temporal y a que los espectadores encontrarán una Tierra Media sumergida en plena guerra desde el comienzo.

La temporada también incorporará a Jamie Campbell Bower como Celeborn, esposo de Galadriel; Zubin Varla como Khamûl; y Simon Pegg, quien prestará su voz al Balrog. Recientemente, parte del elenco visitó Ciudad de México para presentar los primeros episodios en un evento especial organizado por Prime Video en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

La tercera temporada contará con ocho episodios. Los primeros cuatro llegarán el 11 de noviembre de 2026, seguidos por dos capítulos el 18 de noviembre y los últimos dos el 25 de noviembre.

Con información de GamesRadar+ y ScreenRant.

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