Director de ‘Wildwood’ quería hacer su propio ‘El señor de los anillos’ con animación stop-motion

La nueva película de animación de Laika, ‘Wildwood‘, llegó a los cines con una ambición sin precedentes para una producción realizada mediante stop-motion. Su director, Travis Knight, reveló que la trilogía de ‘El señor de los anillos‘, dirigida por Peter Jackson, fue una de sus principales inspiraciones para desarrollar esta aventura fantástica. El cineasta buscaba trasladar esa epicidad del live-action a una historia protagonizada por marionetas y criaturas animadas cuadro por cuadro.

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¿Cómo influyó ‘El señor de los anillos’ en la creación de ‘Wildwood’?

En una entrevista con Slash Film, Travis Knight explicó que las historias de J.R.R. Tolkien han ocupado un lugar importante en su imaginación desde la infancia. Además, reconoció su admiración por el trabajo de Peter Jackson y su equipo en la adaptación cinematográfica de ‘El señor de los anillos‘.

“No hay duda. Es decir, Tolkien es una figura que ocupa un lugar muy destacado en mi imaginación. Sus historias me han encantado desde que era niño. No podía creer lo que Peter Jackson y su equipo lograron con la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’”.

‘Wildwood’ (imagen: Laika Studios)

Knight también recordó cómo presentó su visión del proyecto a Chris Butler, guionista de la película y uno de sus primeros colaboradores creativos:

“Es una de las hazañas más asombrosas de la historia del cine. Fue una gran fuente de inspiración para nosotros en esta película. Recuerdo que, simplificando mucho las cosas, le dije a Chris Butler —mi colaborador creativo en el filme, y la primera persona a la que incorporé al proyecto—: «Quiero hacer una versión de ‘El Señor de los Anillos’ en stop motion». Así que, sin duda, fue algo que tuvimos en mente.”

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Laika combinó diferentes técnicas para crear batallas épicas

Uno de los mayores desafíos de ‘Wildwood‘ fue construir secuencias de acción capaces de transmitir la escala de una superproducción fantástica. Knight quería que la batalla final tuviera una puesta en escena cinematográfica comparable con las grandes películas de acción real.

“Sabiendo que queríamos ir a por todas al llegar al final, nos planteamos seriamente cómo rodarlo de forma cinematográfica. ¿Cómo podríamos editarlo para que diera la sensación de ser una gran epopeya de acción real? Que no parezca algo grabado sobre una mesa con un montón de miniaturas. Fue un reto complejo de resolver, pero el resultado es fruto de una combinación de varios factores.”

Para conseguirlo, Laika recurrió a una combinación de escenarios a escala real, miniaturas, marionetas físicas y digitales, así como numerosos efectos visuales. La película representa el regreso de Knight a la dirección de una producción del estudio desde ‘Kubo y las dos cuerdas mágicas‘, estrenada en 2016.

‘Wildwood’ recibe críticas extraordinarias

Basada en la novela de Colin Meloy, publicada en 2011, ‘Wildwood‘ sigue a Prue McKeel, una adolescente que se interna en un bosque mágico para rescatar a su hermano pequeño, secuestrado por una bandada de cuervos. Durante su aventura descubre criaturas fantásticas, animales parlantes y facciones enfrentadas por el control del territorio.

Póster de ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (imagen: IMDb)

Estrenada el 23 de octubre en Estados Unidos, la película ha conseguido una recepción sobresaliente, una aprobación mayoritaria ante la crítica especializada y una calificación de A en CinemaScore. Sin embargo, sus resultados comerciales iniciales han sido modestos frente a su presupuesto estimado de 100 millones de dólares.

Con aproximadamente 15 millones de dólares recaudados mundialmente durante sus primeros días, ‘Wildwood‘ enfrenta el desafío de recuperar su considerable inversión. Su desempeño resulta especialmente significativo para Laika, estudio responsable de ‘Coraline‘ y ‘ParaNorman‘, que regresó a los cines después de siete años sin estrenar un largometraje.

Con información de Geek Tyrant.

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