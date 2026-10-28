James Gunn confirma que Batman y Mujer Maravilla son prioridad y defiende su plan para el DCU

El codirector de DC Studios explicó que busca fortalecer a sus figuras principales

James Gunn volvió a explicar cómo funciona la estrategia a largo plazo de DC Studios y confirmó que Superman, Batman y Mujer Maravilla continúan siendo piezas centrales del nuevo DCU. Aunque los dos últimos todavía no han tenido una presencia importante dentro de esta continuidad, el cineasta aseguró que forman parte de los personajes que el estudio considera “diamantes”.

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Gunn también defendió que su plan de ocho a diez años nunca consistió únicamente en establecer una secuencia de películas y series, sino en construir una estrategia más amplia para toda la marca DC.

¿Qué papel tendrán Batman y Mujer Maravilla en el DCU?

En Threads, James Gunn respondió a las dudas alrededor del famoso plan de ocho a diez años que presentó junto con Peter Safran cuando ambos asumieron el control creativo de DC Studios. Según explicó, aquella hoja de ruta incluía mucho más que puntos específicos de una historia compartida.

Batman en ‘Creature Commandos’ (imagen: MAX)

“La «hoja de ruta de 8 a 10 años» original, a menudo mencionada, no consistía únicamente en puntos de la trama (aunque eso formaba parte de ella), sino que abarcaba un plan para DC en su conjunto; esto incluía centrarse tanto en personajes «diamante» (Superman, Batman, Wonder Woman) como en otros de menor perfil a los que podríamos convertir en «diamantes» (Krypto, John Stewart, Peacemaker)”.

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De esta manera, Gunn confirmó que Superman, Batman y Mujer Maravilla siguen siendo considerados personajes esenciales dentro de la estrategia del estudio. Al mismo tiempo, DC busca fortalecer figuras menos dominantes para convertirlas en franquicias importantes, como Krypto, John Stewart y Peacemaker.

Gunn defiende un DCU con distintos tonos y estilos

El director también señaló que el plan contempla libertad creativa para los cineastas, además de permitir que películas y series tengan tonos, géneros y clasificaciones diferentes.

En la misma publicación, Gunn mencionó entre sus influencias a ‘Star Wars’ y la obra de George R.R. Martin, reforzando la idea de construir un universo amplio que pueda albergar historias muy distintas sin obligarlas a compartir una sola identidad.

Esta postura coincide con declaraciones anteriores del cineasta sobre el DCU. Gunn ya había defendido que esta continuidad no pretende ser una reproducción literal de los cómics y que cada proyecto puede reinterpretar personajes y conceptos mientras respete los planes generales del universo.

Producciones como ‘Lanterns’, ‘Clayface’ y ‘Superman’ han mostrado precisamente esa intención de experimentar con diferentes géneros y sensibilidades.

¿Cuándo aparecerán Batman y Mujer Maravilla?

Aunque Gunn confirmó su importancia todavía existen preguntas sobre cuándo ambos personajes tendrán una presencia clara dentro del DCU.

Adria Arjona estará en ‘Man of Tomorrow’ y hay rumores de que podría interpretar a Mujer Maravilla (Fotografía: Variety/Kevin Berru)

Batman cuenta con una película en desarrollo, ‘The Brave and the Bold’, aunque todavía no se conce cuándo comenzará su producción ni quién interpretará al personaje. Mientras tanto, Robert Pattinson continuará como una versión separada de Batman dentro del universo de Matt Reeves con ‘The Batman: Part II’.

La situación de Mujer Maravilla es todavía menos clara. Entre los rumores más persistentes se encuentra la posibilidad de que Adria Arjona interprete al personaje en ‘Man of Tomorrow’, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial y también ha sido relacionada con otros papeles.

Por ahora, las declaraciones de James Gunn solo confirman que Batman y Mujer Maravilla siguen formando parte de las prioridades de DC Studios, incluso si sus próximos pasos dentro del universo todavía permanecen bajo reserva.

Con información de Comic Book.

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