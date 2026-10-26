James Gunn defiende el futuro de DC Studios y explica por qué quiere seguir el ejemplo de ‘Star Wars’

Cada estreno de DC nos provoca todo tipo de preguntas sobre sus protagonistas, sus villanos, el siguiente paso del estudio y todo lo que ocurre en torno a sus dirigentes. James Gunn respondió ahora a quienes evalúan sus películas principalmente por lo que preparan para después. El codirector de DC Studios explicó cómo entiende el desarrollo de este universo y qué lugar ocupa cada producción dentro del trabajo que supervisa junto con Peter Safran.

James Gunn defiende las historias individuales

El intercambio tuvo lugar en Threads, la red más activa de Gunn, después de que circulara una imagen con títulos como Superman, Peacemaker, Supergirl, Creature Commandos, Clayface y Lanterns. La publicación preguntaba hacia qué acontecimiento se dirigían esas producciones, mientras que otro usuario cuestionó que todas tuvieran que preparar un mismo destino; Gunn respondió para explicar su posición sobre esa exigencia del público.

“El DCU es simplemente un universo alternativo; podemos entrar en cualquier lugar o momento y contar ESA historia. Me desagrada la idea de que las historias individuales no tengan valor a menos que conduzcan a otra cosa”, escribió. “Me resulta extraño que la gente no entienda esto, porque Star Wars ha estado haciendo en esencia esto durante 50 años a través de películas, series, juegos y libros, aunque, ciertamente, sin la variedad de tonos”, añadió.

Clayface de DC Studios

Gunn aclaró que las conexiones entre producciones siguen existiendo, y que la historia iniciada en Superman continuará en Man of Tomorrow e incluirá personajes presentados en otros proyectos. Sin embargo, rechazó que el propósito completo de esas obras sea preparar la siguiente aventura del héroe. Clayface fue su ejemplo más concreto: “Me encantaría que la gente viera Clayface porque es una película de terror excelente y divertida por sí misma, no por dónde más estará Clayface dentro de tres películas”.

No te pierdas: Muere Eric Bauza, voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

El viaje de DC Studios hasta ahora

El nuevo universo comenzó en diciembre de 2024 con Comando de Criaturas, una serie animada escrita por Gunn. La elección colocó a un equipo de criaturas y personajes poco convencionales al frente del primer capítulo. Después, Superman inauguró la parte cinematográfica en julio de 2025, con David Corenswet como el héroe y Rachel Brosnahan como Lois Lane. La segunda temporada de Peacemaker continuó el recorrido televisivo en agosto de 2025, con John Cena al frente.

En junio de 2026, Supergirl presentó otra aventura cinematográfica, dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira. Milly Alcock interpretó a Kara Zor-El en una adaptación del cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilquis Evely. Lanterns abrió otro espacio en agosto de este año; Kyle Chandler y Aaron Pierre interpretan a Hal Jordan y John Stewart, dos integrantes de los Green Lanterns que investigan un asesinato en Estados Unidos.

Supergirl de DC Studios

El estreno más reciente es Clayface, dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries como Matt Hagen. Narra la historia de un actor cuyo rostro queda gravemente desfigurado y que acepta un procedimiento médico experimental. Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan forman parte del elenco principal de esta incursión de DC en el terror corporal.

Man of Tomorrow, el futuro de DC Studios

La siguiente película dirigida por Gunn será Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027. David Corenswet retomará a Superman y Nicholas Hoult volverá como Lex Luthor. La propuesta coloca a ambos adversarios ante una situación que los obliga a colaborar, una relación distinta de la confrontación que sostuvo buena parte de Superman. Lars Eidinger interpretará a Brainiac, el antagonista de esta nueva historia.

Con información de Variety.

Entérate: ‘I Play Rocky’: Anthony Ippolito revela que el perro de la película no lo soportaba durante el rodaje