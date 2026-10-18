‘Star Wars’: Taika Waititi finalmente revela lo que pasó con su película en Lucasfilm

Después de un largo, muy largo tiempo, Taika Waititi por fin ofreció una actualización sobre su película de Star Wars durante la promoción de Klara and the Sun. El director habló del proyecto que Lucasfilm anunció hace seis años y explicó qué ocurre con su colaboración con el guionista Tony McNamara.

¿Qué pasó con la película de Star Wars de Taika Waititi?

Es necesario recordar que el anuncio original apareció en mayo de 2020, cuando Waititi venía de ganar el Oscar a Mejor guion adaptado de Jojo Rabbit. Lucasfilm lo presentó como director y coguionista, acompañado entonces por Krysty Wilson-Cairns. Además, ya conocía ese universo, pues había dirigido el cierre de la primera temporada de The Mandalorian. Sobre el papel, el viaje tenía buenos compañeros de despegue.

Ahora, el propio cineasta confirmó que la película está detenida: “Lamento darte esta noticia, pero vamos a dejarla en pausa y estamos trabajando juntos en otra cosa”, declaró a Inverse. Se refería a McNamara, quien había asumido la escritura para permitir que Waititi se concentrara en dirigir. La colaboración entre ambos continúa, pero su siguiente destino será otro proyecto.

Taika Waititi en Entrevista con unos vampiros (Foto: IMDb)

El realizador tampoco presentó esta pausa como un descanso breve: “Está muy congelada. Tengo unas cuatro películas más que estoy intentando hacer”. Sobre el nuevo trabajo con McNamara, el misterio permanece; Waititi consultó con su publicista si podía revelar algo y recibió una respuesta bastante práctica: “Si tienes que preguntar, la respuesta es no”. Después comentó: “Bueno, ahí tienes tu respuesta”. Ni título ni argumento acompañaron la noticia.

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Aun así, el director dejó una pequeña puerta abierta para regresar a Star Wars. “Las eras de hielo sí llegan a su fin”, bromeó, antes de agregar: “¿Quién sabe?”.

¿La popularidad de Taika Waititi decayó?

La recepción de Thor: Amor y Trueno alimentó por un tiempo las dudas alrededor de su trayectoria reciente. Thor: Ragnarok es una favorita de Marvel Studios; pero la secuela recibió una respuesta bastante menos entusiasta en 2022. Una de las mayores críticas a esta última fue la dificultad para conectar con los momentos serios entre tantas bromas.

En una entrevista con Vanity Fair de 2024, el propio Chris Hemsworth, actor de Thor, reconoció que se había dejado llevar por la improvisación y las situaciones disparatadas hasta sentirse como una parodia de sí mismo:

“Me dejé llevar por la improvisación y las locuras, y terminé convirtiéndome en una parodia de mí mismo. No conseguí darle un buen cierre. A veces me sentía como un guardia de seguridad del equipo. Leía los diálogos de todos los demás y pensaba: ‘Vaya, ellos tienen cosas mucho más interesantes. Se están divirtiendo más. ¿Qué está haciendo mi personaje?’. Siempre era lo mismo: ‘Ya tienes la peluca. Tienes los músculos. Tienes el traje. ¿Dónde está la iluminación?’. Sí, formo parte de algo enorme, pero probablemente soy bastante fácil de reemplazar.”

Foto: Vanity Fair

Aunque destrozada por la crítica, Thor: Amor y Trueno recaudó 760 millones de dólares en todo el mundo.

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Klara and the Sun, lo nuevo de Waititi

Su nueva película adapta la novela que Kazuo Ishiguro publicó en 2021; Jenna Ortega interpreta a Klara, una compañera artificial adquirida para acompañar a Josie, una adolescente interpretada por Mia Tharia. Amy Adams encarna a su madre. La historia aborda la historia de una criatura tecnológica frente a necesidades profundamente humanas, como la compañía y el miedo a perder a alguien.

En su presentación para Vanity Fair, Waititi explicó que la aparente sencillez de la novela ocultaba dificultades de adaptación y una carga emocional considerable. La película conserva espacio para su humor, pero dedica atención a la soledad y al cuidado de los demás. Klara and the Sun celebró su estreno mundial en el Festival de Cine de Londres el pasado 15 de octubre y su llegada a las salas de Estados Unidos está programada para el 23 de octubre.