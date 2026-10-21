‘Clayface’: Co-presidente de DC Studios confirma que Batman ya está activo en Ciudad Gótica durante los acontecimientos de la película

‘Clayface’ está por convertirse en la primera película del nuevo DCU que explorará Ciudad Gótica en acción real, pero su conexión con Batman todavía despertaba algunas dudas entre los seguidores de la franquicia. Ahora, Peter Safran, co-presidente de DC Studios junto con James Gunn, ofreció nuevos detalles sobre el lugar que ocupa el superhéroe murciélago dentro de esta historia de horror corporal protagonizada por Tom Rhys Harries.

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¿Qué confirmó Peter Safran sobre Batman en ‘Clayface’?

En una entrevista con Collider, Peter Safran habló sobre la introducción de Ciudad Gótica en el DCU y la manera en que esta película ampliará el universo compartido. Aunque ‘Clayface’ está centrada en el origen de Matt Hagen, uno de los conocidos enemigos de Batman, su historia transcurre en una ciudad donde también existen otros personajes importantes.

Batman en ‘Creature Commandos’ (imagen: MAX)

Cuando el entrevistador Steve Weintraub le preguntó directamente si Batman ya estaba combatiendo el crimen durante los acontecimientos de la película, Safran respondió con un simple pero contundente “Sí”.

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Posteriormente, el productor aclaró que todavía no han establecido qué está haciendo exactamente el personaje durante la historia de Matt Hagen

“En realidad no hemos hablado de lo que él hace durante los acontecimientos mismos de Clayface. Pero Batman está ahí.”

Safran también recordó que ‘Creature Commandos’ ya había mostrado una silueta de Batman, pero ‘Clayface’ representa el primer acercamiento a Ciudad Gótica en acción real dentro del DCU.

La confirmación no significa necesariamente que Batman aparecerá en pantalla, pues el productor únicamente aseguró que el personaje ya existe y está activo en esta continuidad.

‘Clayface’ presentará una nueva versión de Ciudad Gótica

Otro aspecto importante de la entrevista fue la apariencia que tendrá Ciudad Gótica. Safran explicó que la película mostrará una ciudad sucia, realista y con una atmósfera que recuerda a las producciones urbanas de las décadas de 1970 y 1980.

Sin embargo, James Watkins, director de ‘Clayface’, también incorporó contrastes visuales que permiten mostrar distintos niveles sociales de Gotham, desde sus espacios más deteriorados hasta los lujosos departamentos de sus habitantes.

El productor señaló que DC Studios permite a sus cineastas desarrollar interpretaciones visuales propias de los escenarios compartidos, siempre que respeten la identidad general de cada lugar.

Esto significa que futuras producciones del DCU podrían presentar una Ciudad Gótica visualmente distinta, sin abandonar los elementos esenciales que la caracterizan.

Una historia independiente dentro del universo de James Gunn

Aunque Batman ya está presente en el mundo donde transcurre ‘Clayface’ Safran insistió en que la película está diseñada para disfrutarse sin conocimientos previos sobre los cómics o las demás producciones de DC.

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (2026) (imagen: IMDb)

La cinta nació de una propuesta de Mike Flanagan, quien desarrolló una historia inspriada en el personaje de ‘Batman: The Animated Series’. Posteriormente, Watkins asumió la dirección y trabajó con Hossein Amini para profundizar en la transformación de Matt Hagen.

Safran también destacó que la película combinará horror corporal con una historia romántica entre el protagonista y la doctora interpretada por Naomi Ackie. Además, confirmó que DC Studios está desarrollando otras producciones de géneros diferentes y presupuestos moderados, siguiendo el modelo de ‘Clayface’.

Con estreno estadounidense programado para el 23 de octubre, la película permitirá conocer una nueva faceta de Ciudad Gótica mientras el DCU continúa preparando la presentación cinematográfica de su propio Batman.

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