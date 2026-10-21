DC prepara una serie live action de Poison Ivy con la showrunner de ‘El Pingüino’

La serie no formará parte de la continuidad de ‘The Batman’, de Matt Reeves

Luego de una racha ganadora en la televisión, DC continúa expandiendo sus proyectos y ahora trabaja en una nueva serie live action centrada en Poison Ivy (Hiedra Venenosa). Lauren LeFranc, showrunner y productora ejecutiva de ‘El Pingüino’, se encuentra en conversaciones para sumarse como productora de esta nueva adaptación del personaje. Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana y no formará parte del universo de ‘The Batman’ encabezado por Matt Reeves y Robert Pattinson.

También te puede interesar: Director de ‘Clayface’ revela qué cambió del guion original de Mike Flanagan para la película de DC

¿Qué se sabe de la nueva serie de Poison Ivy?

Deadline reportó que Warner Bros. y DC llevan varios meses trabajando en una producción televisiva centrada en Pamela Isley, mejor conocida como Poison Ivy. El desarrollo habría quedado temporalmente detenido debido a la fusión entre Paramount y Warner Bros., pero ahora vuelve a avanzar con la posible incorporación de LeFranc.

La responsable de ‘El Pingüino’ negocia participar únicamente como productora y no como guionista. Actualmente, la serie todavía no cuenta con escritores vinculados y tampoco existe una actriz seleccionada para interpretar al personaje.

Uma Thurman como Poison Ivy en ‘Batman y Robin’ (imagen: Warner Bros.)

En caso de recibir luz verde, el proyecto tendría como destino HBO. Por ahora, sin embargo, sigue siendo una producción en desarrollo y no una serie formalmente aprobada.

También lee: James Gunn revela que ya está escribiendo una nueva película de DC, ¿Jensen Ackles será protagonista?

Poison Ivy fue creada por Carmine Infantino y Robert Kanigher y es la identidad adoptada por la doctora Pamela Isley. El prsonaje se caracteriza por su estrecha relación con la naturaleza, su capacidad para controlar distintas formas de flora y el uso de feromonas para influir sobre otras personas.

La serie no estará conectada con ‘The Batman’

Uno de los detalles más importantes del reporte es que esta versión de Poison Ivy no pertenecerá al universo desarrollado por Matt Reeves, pese a la posible participación de Lauren LeFranc.

La productora trabajó previamente como showrunner de ‘El Pingüino’, serie derivada de ‘The Batman’ y situada dentro de la continuidad protagonizada por Robert Pattinson. Sin embargo, fuentes consultadas por Deadline aseguran que el nuevo proyecto de Poison Ivy será independiente de ese universo.

Esto significa que, al menos según la información disponible actualmente, el personaje no estaría siendo preparado como una incorporación directa a las futuras películas de Reeves ni como un nuevo spin-off de ‘The Batman’.

Poison Ivy ha tenido varias versiones en cine y televisión

Aunque Poison Ivy no ha tenido una presencia destacada en los proyectos liveaction recientes de DC Studios, el personaje ha aparecido anteriormente en distintas adaptaciones.

Poison Ivy en ‘Harley Quinn’ (imagen: HBO Max)

Lake Bell presta su voz a Poison Ivy en la serie animada para adultos ‘Harley Quinn’, mientras Bridget Regan interpretó al personaje en ‘Batwoman’. Antes de ella, Peyton List y Maggie Geha encarnaron distintas etapas de Pamela Isley en ‘Gotham’.

En cine, una de sus versiones más conocidas fue la interpretada por Uma Thurman en ‘Batman & Robin’.

Además de ‘El Pingüino’, Lauren LeFranc cuenta con experiencia como guionista y productora en producciones como ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’, ‘Chuck’, ‘Impulse’ y ‘My Own Worst Enemy’. Por ahora, su participación en la serie de Poison Ivy continúa en negociación mientras DC define el equipo creativo que desarrollará esta nueva versión del personaje.

No te vayas sin leer: ‘Clayface’: Primeras reacciones califican la película como una de las mejores producciones de DC Studios