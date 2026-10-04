James Gunn revela que ya está escribiendo una nueva película de DC, ¿Jensen Ackles será protagonista?

Para alegría de los fans de los superhéroes, James Gunn acaba de confirma que ya trabaja en otro largometraje, aunque todavía mantiene su identidad en secreto. La actualización se hizo posible a través de sus intercambios con seguidores en redes sociales, donde también respondió a las especulaciones sobre Jensen Ackles.

¿Qué reveló James Gunn sobre su nueva película?

El director compartió la novedad cuando un usuario le preguntó si estaba preparado para comenzar a escribir su siguiente película. “Ya estoy en ello. ¡Tenía que hacer algo mientras esperaba el primer montaje!”, contestó Gunn. Por el momento no hay información sobre el reparto o una fecha de estreno o inicio de producción.

En otra respuesta confirmó que el primer montaje de Man of Tomorrow ya está completo. Esta versión reúne el material filmado para comenzar a evaluar la película como conjunto, aunque todavía puede cambiar durante la edición. Claro que la ausencia de un título deja abiertas muchas posibilidades, pero no ofrece fundamentos para adjudicarle el guion a Batman o a otro héroe.



Nicholas Hoult, David Corenswet y James Gunn en el set de Superman (Foto: IMDb)

Esa actividad como escritor convive con su responsabilidad al frente de DC Studios, que comparte con Peter Safran desde finales del año 2022. En una entrevista de enero, Gunn explicó que ambos distribuyen sus tareas y destacó el trabajo de su socio para coordinar departamentos.

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¿Jensen Ackles se unirá a DC Studios?

Ahora bien, la especulación sobre Ackles comenzó por un gesto bastante más cotidiano que una firma de contrato: el actor empezó a seguir a Gunn en Instagram. Algunos usuarios velozmente interpretaron esa actividad como una posible señal de acercamiento profesional. Cuando le hicieron llegar el dato, el codirector ejecutivo del estudio respondió y aclaró la situación del intérprete.

Gunn agradeció el aviso y comentó que también lo seguiría; recordó haberlo conocido unos veinte años atrás, cuando Ackles salía con una amiga suya, y lo describió como alguien agradable. Después despejó la parte importante del rumor: “No lo hemos elegido para ningún papel”. Seguir una cuenta, por ahora, sigue siendo solamente eso.

Ackles figura se encuentra entre las propuestas populares para interpretar a Batman en The Brave and the Bold, proyecto desarrollado para el nuevo universo de DC. Además, ya prestó su voz a Bruce Wayne en películas animadas. Tal experiencia alimenta el entusiasmo, pero parece que James Gunn prefiere guardarse los breakings más jugososo para más adelante.

Eso sí, cabe mencionar que el propio Ackles ha reconocido que le gustaría asumir el personaje. En la entrevista con Collider a mediados del año pasado, explicó que encontrar una interpretación distinta entre tantas versiones anteriores sería complicado. También señaló que necesitaría apoyarse en el guion y en sus colaboradores para construirla, y admitió que llevar la máscara le provocaría nervios y orgullo.

Lo que sabemos sobre Man of Tomorrow

David Corenswet como Superman (Foto: IMDb)

En Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027, David Corenswet regresará como Superman y Nicholas Hoult retomará a Lex Luthor. La historia obligará a estos adversarios a colaborar contra Brainiac, interpretado por Lars Eidinger, una amenaza que exigirá algo más que continuar su enfrentamiento habitual.

Rachel Brosnahan volverá como Lois Lane, acompañada por Skyler Gisondo en el papel de Jimmy Olsen. El reparto también incluye a Sara Sampaio como Eve Teschmacher. Entre los personajes con poderes regresan Hawkgirl, interpretada por Isabela Merced, y Mister Terrific, a cargo de Edi Gathegi. Nathan Fillion volverá como Guy Gardner, mientras Aaron Pierre llevará a John Stewart al largometraje tras su participación en la memorable Lanterns. Milly Alcock también retomará a Kara Zor-El después de protagonizar Supergirl.

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