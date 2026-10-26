Muere Eric Bauza, voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, y otros personajes, compartieron algo que muchos espectadores quizá desconocían, que detrás de sus voces estaba Eric Bauza. El actor canadiense falleció a los 46 años, informó su familia. Su trabajo en las versiones originales en inglés de los Looney Tunes formaba parte de una carrera con más de […]

Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, y otros personajes, compartieron algo que muchos espectadores quizá desconocían, que detrás de sus voces estaba Eric Bauza. El actor canadiense falleció a los 46 años, informó su familia. Su trabajo en las versiones originales en inglés de los Looney Tunes formaba parte de una carrera con más de 400 créditos y una dedicación que sus colegas recordaron al conocer la noticia.

¿Qué le pasó a Eric Bauza?

La familia comunicó el fallecimiento mediante una publicación en la cuenta de Instagram del intérprete. El anuncio celebró su trabajo con personajes clásicos de la animación y adelantó que compartiría más información sobre lo que pasó. Warner Bros. y colaboradores de sus películas también expresaron sus condolencias y reconocieron su participación en las producciones que mantuvieron vigentes a estos personajes ante nuevas generaciones.

Bauza murió este domingo 25 de octubre en su domicilio. De acuerdo con Variety, que consultó registros del médico forense del condado de Los Ángeles, la causa fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva; fue un fallecimiento inesperado. “Eric Bauza, actor de voz ganador del Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con decenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido de manera repentina. Más detalles próximamente”.

Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group y US Networks, recordó los 15 años que Bauza trabajó con Warner Bros. Animation. “Siguió los pasos de gigantes como Mel Blanc”, expresó. También señaló que, para el actor, continuar el trabajo de los Looney Tunes había sido uno de los mayores honores de su vida.

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La muy larga trayectoria de Eric Bauza

Bauza nació el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Toronto, y era de ascendencia filipina. Su relación con los dibujos animados echó raíces desde la infancia y su entrada a la industria ocurrió mediante el dibujo. Trabajó como diseñador de personajes y desempeñó tareas de producción antes de desarrollar su extensa carrera frente al micrófono. Entre sus primeros créditos de actuación figura The Ripping Friends, de 2001.

Tan solo dentro del universo de Warner, su repertorio abarcó a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Porky y Marvin el Marciano, entre otros. Sus interpretaciones formaron parte de Looney Tunes Cartoons, Space Jam: Una nueva era y Coyote vs. Acme. Un solo nombre en los créditos podía corresponder a varios de los personajes que el público escuchaba en pantalla. Uno de sus trabajos recientes más destacados fue El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes, donde interpretó tanto a Porky como al Pato Lucas.

Su filmografía tampoco dependía exclusivamente de esos personajes, pues fue el Gato con Botas en la serie Las aventuras del Gato con Botas, y Baby Fozzie en Muppet Babies. También trabajó en Avatar: La leyenda de Aang, Chowder, Scooby-Doo! Misterios S. A. y Ben 10: Omniverse. En 2026 mantuvo una agenda amplia, con créditos en Rick and Morty, Chibiverse, Superkitties, Minions & Monsters y Avatar: Seven Havens.

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¿Ganó premios por su trabajo?

Bauza obtuvo tres premios Emmy infantiles y familiares por sus interpretaciones en Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders y Teen Titans Go! El primero fue de la edición inaugural de estos reconocimientos, en 2022, cuando ganó en la categoría de interpretación de voz en un programa animado por su trabajo con los Looney Tunes. En 2023 volvió a ser reconocido, esta vez por Bugs Bunny Builders, dentro de la categoría de actuación vocal en un programa animado preescolar. Su tercer triunfo fue por interpretar a Bugs Bunny y al Pato Lucas en Teen Titans Go!, en la ceremonia de 2025.

Al recordarlo, Chris DeFaria, productor de Coyote vs. Acme, destacó su entrega a la animación. “Encarnaba todo lo que queríamos de esta película, incluido el tema principal de que alguien pequeño puede hacer una diferencia en este mundo”, declaró.