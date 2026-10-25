Amanda Seyfried explica por qué rechazó el papel de Gamora en ‘Guardianes de la Galaxia’ y asegura que no se arrepiente

Decirle que no a Marvel Studios puede convertirse en una anécdota que persigue a una actriz durante años; Amanda Seyfried lo sabe. Su decisión de rechazar a Gamora todavía despierta preguntas. Ahora, la intérprete explicó cómo evaluó aquella oportunidad y por qué el éxito posterior de Guardianes de la Galaxia no cambió su manera de recordar ese momento profesional.

¿Por qué Amanda Seyfried rechazó a Gamora?

Antes de que Zoe Saldaña hiciera suyo el personaje, Seyfried tuvo la posibilidad de participar en la aventura espacial dirigida por James Gunn para Marvel. La propuesta implicaba entrar a una producción de superhéroes con exigencias muy particulares. Aceptar el trabajo requería pensar en algo más que el tamaño del estudio responsable o la popularidad de sus películas anteriores.

Su principal temor era que la historia no funcionara y el fracaso perjudicara su carrera. Un árbol y un mapache que hablaban, acompañados por otros personajes en el espacio, le parecían una propuesta difícil de vender. Según explicó en un encuentro con SAG-AFTRA, consideraba suficientemente alto el riesgo de una mala película como para preferir mantenerse fuera del proyecto.

Zoe Saldaña como Gamora en Marvel Studios (Foto: IMDb)

El tiempo corrigió su pronóstico, pero no su postura personal. “Me equivoqué. Pero sigo sin retractarme de esa decisión”, expresó. Seyfried también explicó que pensó en la familia que quería formar y en el tiempo que tendría que pasar en maquillaje. La preocupación por el maquillaje tenía una base práctica, pues Saldaña explicó a Wired que convertirse en Gamora exigía unas cinco horas diarias de maquillaje y prótesis durante la primera película. Detrás de la guerrera verde había una rutina extensa, anterior incluso al trabajo frente a las cámaras.

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El éxito de las películas de Guardianes de la Galaxia

La primera Guardianes de la Galaxia, estrenada en 2014, convirtió aquella premisa que inquietaba a Seyfried en un negocio enorme. Esta película recaudó 770.9 millones de dólares, frente a un presupuesto de producción de 170 millones. El resultado abrió camino a una trilogía y confirmó que estos personajes podían sostener su propia aventura en cine. Chris Pratt interpretó a Peter Quill, Saldaña a Gamora y Dave Bautista a Drax. Bradley Cooper prestó su voz a Rocket y Vin Diesel hizo lo propio con Groot.

Foto: Variety

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 fue todavía más lejos con 869.1 millones de dólares en 2017. La continuación se quedó con los mismos protagonistas y amplió sus conflictos familiares, especialmente mediante la relación entre Peter y su padre, Ego, interpretado por Kurt Russell. También profundizó en la rivalidad entre Gamora y Nebula, dos hermanas afectadas por la crueldad de Thanos. La tercera entrega obtuvo 845.6 millones de dólares en 2023. Las tres películas suman 2.4 mil millones en ventas de boletos alrededor del mundo.

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Zoe Saldaña se convirtió en una de las actrices más taquilleras de todos los tiempos

La participación de Zoe en Avatar, Avatar: El camino del agua, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame la convirtió en la primera actriz con cuatro películas que superaron individualmente los 2 mil millones de dólares mundiales. Su trabajo como Neytiri también le ayudó a colocarla entre los nombres más exitosos del cine comercial.

De hecho, Saldaña tiene ahora mismo el primer puesto entre las estrellas con papeles principales, incluidos los repartos de varios integrantes. Sus películas acumulan 15.95 mil millones de dólares. Scarlett Johansson se ubica en el segundo lugar, con 15.656 mil millones.