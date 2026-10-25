Elon Musk lanza el primer capítulo de ‘La Odisea’, su versión ‘históricamente correcta’ hecha con IA

La promesa de Elon Musk de llevar La Odisea a la pantalla mediante inteligencia artificial ya tiene una primera entrega pública y los comentarios están divididos. Grok Imagine difundió un episodio del proyecto que el empresario anunció meses atrás, después de cuestionar la adaptación de Christopher Nolan. Se trata de una polémica alternativa a la película del director británico.

Elon Musk y su versión de La Odisea hecha con IA

El proyecto empezó a tomar forma en julio, cuando Musk aseguró que su herramienta podía producir una adaptación “históricamente correcta” del poema de Homero. Aquel anuncio también entregóel primer vistazo a un video elaborado por un usuario de X. Ahora, la cuenta de Grok Imagine publicó material propio y reconoció la participación de colaboradores especializados en producción audiovisual con inteligencia artificial.

La entrega dura siete minutos y fue presentada como el primer episodio de una serie. Los créditos mencionan la colaboración creativa de Wonder Studios y del director Dev Walker. “Antes de que termine este año, Grok Imagine hará una película de largometraje de La Odisea que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, escribió el empresario en julio.

La Odisea de Wonder Studios

El primer capítulo, ya disponible en X, permite ver a los personajes más importantes de La Odisea, incluyendo al rey Odiseo, la reina Penélope, el príncipe Telémaco y varios subalternos.

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Las quejas de Elon Musk sobre La Odisea de Christopher Nolan

El anuncio de Musk estuvo precedido por críticas a las decisiones de reparto de Nolan, en especial a Lupita Nyong’o como Helena de Troya y a Elliot Page como uno de los soldados más importantes de Odiseo. El empresario relacionó esas contrataciones con los criterios de representación de los Oscar y acusó al director de buscar favorecer sus posibilidades de obtener premios. En marzo, Musk calificó a Nolan como “un racista contra los blancos” y afirmó: “Quiere los premios”.

Claro que las reglas de la Academia tampoco exigen contratar a una persona específica para obtener elegibilidad. En la categoría de mejor película se deben cumplir dos de cuatro estándares, que contemplan opciones tanto frente a la cámara como en otros ámbitos de la producción; la representación en el elenco es una vía posible dentro de ese sistema.

El éxito en taquilla de Nolan

La Odisea de Wonder Studios

La película de Nolan consiguió una respuesta comercial absolutamente positiva, muy al margen de los ataques en redes. De acuerdo Box Office Mojo, hasta el momento recaudó 1.794 mil millones de dólares mundiales. De ese total, unos 625.4 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, y 1.169 mil millones al resto de los mercados. Es decir, la gente vaya que sí marchó a los cines para ver La Odisea.

Su presupuesto de producción figura en 250 millones de dólares, por lo que la recaudación mundial equivale a unas 7.2 veces esa inversión. Universal ya había anunciado en septiembre que la producción superó a Jurassic World para convertirse en la película más taquillera de su historia. El estudio también la coronó como el mayor éxito comercial de la carrera de Nolan, tanto en el mercado estadounidense como el internacional

Tan solo el estreno estadounidense y canadiense había alcanzado unos 123.5 millones de dólares, según Box Office Mojo. El acumulado posterior multiplicó por aproximadamente cinco ese primer fin de semana. Ahora que Grok publicó sus siete minutos iniciales, la adaptación de Nolan es hace tiempo un sobrado éxito de taquilla y se continuará viendo el próximo 17 de noviembre cuando llegue a plataformas de renta.

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