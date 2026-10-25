‘I Play Rocky’: Anthony Ippolito revela que el perro de la película no lo soportaba durante el rodaje

El gimnasio y los ensayos no podían preparar a Anthony Ippolito para todos los desafíos de interpretar a Sylvester Stallone. En I Play Rocky, uno de los primeros llegó con cuatro patas y una disposición bastante impredecible. Durante la presentación de la película en el AFI Fest de Los Ángeles, el actor contó a Variety cómo fue trabajar con el perro que representa a Butkus, la mascota del creador de Rocky.

La complicada relación de Anthony Ippolito y el perro de I Play Rocky?

Las primeras jornadas de una película suelen exigir que los intérpretes encuentren confianza frente a la cámara y con sus compañeros. Para Ippolito, ese proceso vino junto a un animal con el que debía representar un vínculo afectuoso. Sus escenas iniciales dependían de esa cercanía, aunque ambos apenas habían tenido tiempo de conocerse antes de comenzar a trabajar.

“No había conocido a ese perro en particular hasta, más o menos, el día anterior al rodaje”, explicó. La amistad tardó un poco más: “No empezó a tomarme cariño hasta unos días después”. De acuerdo con su testimonio, el animal pesaba entre 140 y 160 libras, aproximadamente de 64 a 73 kilos, y “no era muy fan suyo”. Además, conseguir la acción buscada para cada toma requería paciencia: “Solo hacía lo que quería, y eso no era lo que buscábamos que hiciera”, recordó Ippolito.

Sylvester Stallone y Buktus en Rocky (Foto: IMDb)

Los premios ayudaron a que la relación mejorara. Ippolito explicó que el perro comenzó a acercarse después de recibir suficientes golosinas y pasar algunos días con él. Antes de representar el cariño entre Stallone y Butkus, el actor necesitaba ganarse la confianza del animal que tenía enfrente. “En algunos sentidos, te dan lo más hermoso. Solo tienes que ser paciente”, señaló.

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La historia real de Sylvester Stallone y Butkus

Butkus tuvo un lugar importante en la vida de Stallone antes de que Rocky lo convirtiera en la estrella mundial que es en la actualidad. En publicaciones de Instagram de marzo de 2017, el actor recordó los años de dificultades económicas que compartió con su perro; adjuntó sus recuerdos a fotografías antiguas y habló sobre el animal como un amigo cercano en una etapa de escasas oportunidades.

A los 26 años, Stallone tenía poco dinero y sueños profesionales que parecían muy lejanos, pero Buktus ya estaba con él. Sus problemas económicos lo llevaron a venderlo por 40 dólares frente a una tienda 7-Eleven porque no podía pagar la comida. Cuando logró vender el guion de Rocky, intentó recuperarlo; el nuevo dueño, aseguró Stallone, sabía lo mucho que lo quería y le cobró 15 mil dólares por él. “¡Valió cada centavo!”, escribió sobre el dinero que pagó. El Butkus real también apareció en Rocky, de modo que su presencia pertenece tanto a la biografía de Stallone como a la película.

Anthony Ippolito en I Play Rocky (Foto: JJ)

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Lo que sabemos sobre I Play Rocky

Peter Farrelly dirige esta película sobre el viaje de Stallone para conseguir que Rocky se hiciera realidad en 1976. El relato cuenta la aventura de un actor poco conocido que escribió un guion y se negó a ceder el papel principal a otra persona. La lucha por interpretar a Rocky Balboa tiene un rol central en esta producción sobre las dificultades de abrirse paso en Hollywood.

AnnaSophia Robb interpreta a Sasha, la primera esposa de Stallone, y Stephan James encarna a Carl Weathers; Kiki Seto, P. J. Byrne, Matt Dillon, Tracy Letts y Jay Duplass también forman parte del reparto. El guion de Peter Gamble reconstruye el proceso detrás de un proceso cuyo protagonista todavía debía convencer a otros de que merecía estar frente a la cámara. En México se estrena el 19 de noviembre.