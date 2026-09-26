Sylvester Stallone revela el terrible precio que pagó por conseguir su físico en ‘Rocky’: ‘Abusé de mi cuerpo’

Durante décadas, Sylvester Stallone convirtió su físico en una parte fundamental de los personajes que definieron su carrera. Desde Rocky Balboa hasta John Rambo, el actor llevó su entrenamiento a niveles cada vez más exigentes para construir una imagen que terminaría siendo inseparable del cine de acción de los años ochenta. Sin embargo, a los 80 años, Stallone reconoce que esa búsqueda tuvo consecuencias que entonces estaba dispuesto a ignorar y que ahora observa desde una perspectiva muy diferente.

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¿Qué le ocurrió a Sylvester Stallone mientras preparaba ‘Rocky III’?

En una entrevista reciente con The New York Times, retomada por Variety, Stallone explicó que inicialmente veía su cuerpo como una especie de armadura y que adaptaba su apariencia a las características de cada personaje.

Sylvester Stallone en ‘Rocky III’ (1982) (imagen: IMDb)

“Era mi armadura. Miré a Rocky: un tipo de aspecto muy pulcro y normal. Y entonces pensé: creo que el personaje empezaría a volverse un poco más vanidoso. En cambio, en ‘Rambo’ interpretas a un guerrero, así que te muestras un poco más animal; no eres tan pulcro”.

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La búsqueda de ese físico terminó convirtiéndose en una obsesión. Durante la realización de ‘Rocky III’, Stallone asegura que llegó a tener apenas 2.6% de grasa corporal y desarrolló bulimia mientras intentaba mantenerse en esas condiciones.

“Llegué al punto de volverme bulímico. Bajé hasta un 2,6 % de grasa corporal cuando rodaba ‘Rocky III’ y no lograba retener nada en el estómago. O bien no quería retenerlo, porque me había obsesionado tanto con mantener ese nivel de forma física; era, literalmente, una especie de obsesión por idolatrar el propio cuerpo”.

Stallone también reconoce el uso de esteroides

El protagonista de ‘Rocky’ también habló abiertamente sobre el uso de esteroides durante aquella etapa de su carrera. Stallone sostuvo que alcanzar y conservar durante meses ese tipo de físico no era posible únicamente mediante entrenamiento y alimentación.

“Nadie lo hace sin aditivos y drogas, punto. No me importa lo que digan”, afirmó. Según explicó, utilizaba estas sustancias siguiendo periodos de seis semanas de uso y seis semanas de descanso, una práctica que, según reconoce ahora, también tuvo consecuencias.

“La gente dice: «Vaya, no te pones así de forma natural». No, no es así. Pero eso también tuvo un precio muy alto”, agregó.

El actor considera que ‘Cop Land’, película de 1997, marcó un cambio importante en su relación con su cuerpo. Para interpretar a Freddy Heflin tuvo que alejarse deliberadamente de la apariencia que había cultivado durante años y presentarse como un hombre con sobrepeso, parcialmente sordo y físicamente vulnerable.

“No fue hasta que hice ‘Cop Land’ —cuando tuve que interpretar al tipo más débil de la sala: parcialmente sordo y con sobrepeso— que me sentí algo liberado”, recordó antes de admitir: “Pero sí, abusé de mi cuerpo.”

Sylvester Stallone en ‘Rambo: First Blood Part II’ (1985) (Imagen: StudioCanal/Shutterstock)

¿Qué haría diferente Sylvester Stallone?

Con el paso del tiempo, Stallone dejó de considerar su cuerpo como la armadura que debía llevar permanentemente al límite. Al mirar hacia atrás, reconoce que algunas de las prácticas que siguió fueron demasiado severas y que las exigencias físicas que se impuso terminaron cobrándole un precio considerable.

El actor asegura que, si pudiera repetir esa etapa de su carrera, no asumiría personalmente todas las exigencias físicas de sus películas. Entre las decisiones que cambiaría estaría permitir que otras personas se encargaran de parte de ese trabajo y evitar realizar él mismo sus escenas de riesgo.

Las declaraciones llegan mientras Stallone prepara la publicación de ‘The Steps’, sus próximas memorias, que estarán disponibles el 29 de septiembre. El libro revisa diferentes etapas de su vida y carrera, en un momento en el que el actor también está reconsiderando algunas de las decisiones que tomó mientras construía la imagen física que acompañó a varios de sus personajes más conocidos.

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