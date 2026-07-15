La triste historia de Sylvester Stallone: Así fue como el actor perdió para siempre los derechos de ‘Rocky’ y no gana regalías por su trabajo

Sylvester Stallone convirtió a Rocky Balboa en uno de los personajes más queridos del cine, pero la victoria artística que lo sacó del anonimato también le dejó una herida que no ha podido cerrar, ni siquiera con el paso del tiempo. El actor escribió la historia, peleó hasta las últimas consecuencias por protagonizarla y terminó viendo cómo la franquicia se le escapó de las manos sin que él tuviera propiedad sobre ella. El día de hoy volvemos al tema por el lanzamiento del primer tráiler de I Play Rocky, la nueva película de Amazon MGM que dramatiza la creación del clásico de 1976.

¿Sylvester Stallone perdió los derechos de Rocky?

Stallone en realidad nunca consiguió una participación de propiedad sobre Rocky. En 2019, dijo a Variety: “Tengo cero propiedad de Rocky. Cada palabra, cada sílaba, cada error gramatical fue culpa mía”. El actor contó que pidió una parte de los derechos después de Rocky II y Rocky III, cuando la saga ya era una mina de oro para el estudio. Stallone quiso propiedad porque él había inventado el personaje, pero la respuesta nunca llegó a su favor. “Y eso nunca ocurrió. Así que tengo cero propiedad de Rocky”, afirmó.

Sylvester Stallone como Rocky (Foto: IMDb)

Es importante mencionar Stallone sí ganó dinero por su trabajo en la franquicia mediante pagos por actuación, guion, dirección, producción y participaciones económicas pactadas. Lo que no tiene es control propietario sobre Rocky, ni una participación heredable como creador del personaje, asunto que él ha señalado como el verdadero dolor.

No te pierdas: Películas que tienes que ver para poner pausa a tu vida y divertirte un rato

En 2022, el conflicto revivió cuando Stallone pidió públicamente a Irwin Winkler que le devolviera “lo que queda” de sus derechos; esto fue lo que escribió en Instagram: “Este es un tema doloroso que me come el alma, porque quería dejar algo de Rocky para mis hijos”. La situación no ha cambiado y Winkler se mantiene como dueño de Rocky.

I Play Rocky, todo sobre la nueva película con Anthony Ippolito

I Play Rocky contará aquella primera etapa del momento en que un actor sin poder industrial insiste en que debe encarnar la historia que escribió. Amazon MGM está promocionando la película como el relato de un hombre con la creencia inquebrantable de que no nació sólo para escribir Rocky, también para ser Rocky Balboa.

Anthony Ippolito, de 26 años, interpreta a Stallone joven. El actor ya había hecho un ejercicio parecido al dar vida a Al Pacino en The Offer, la miniserie sobre la creación de El Padrino. La película tiene como director a Peter Farrelly, ganador del Oscar por Green Book: Una Amistad sin Fronteras, con guion de Peter Gamble. El reparto incluye a Stephan James como Carl Weathers, AnnaSophia Robb como Sasha Czack, Matt Dillon como Frank Stallone Sr., además de Tracy Letts, Jay Duplass, Toby Kebbell, Kiki Seto y P.J. Byrne.

El avance muestra a Stallone enfrentando rechazos y ofertas que podían cambiarle la vida, siempre con la condición de no dejar que otra estrella interpretara a Rocky. La Rocky original costó menos de un millón de dólares, recaudó 225 millones en todo el mundo y ganó el Oscar a Mejor película, Mejor dirección y Mejor edición.

Anthony Ippolito como Sylvester Stallone (Foto: X)

Entérate: Muere Elsa Aguirre, leyenda del Cine de Oro mexicano, a los 95 años

¿Cuántas películas tiene la saga Rocky?

La increíble franquicia tiene nueve películas principales si se cuentan las seis entregas de Rocky y los tres spin-offs de Creed. Todo empezó con Rocky, en 1976, dirigida por John G. Avildsen, donde Balboa recibe una oportunidad inesperada ante Apollo Creed. Luego vinieron Rocky II, Rocky III, Rocky IV y Rocky V. Stallone escribió todas esas secuelas y dirigió buena parte de ellas, llevando al personaje por campeonatos, duelos personales, gloria comercial y desgaste físico. En 2006 regresó con Rocky Balboa, una despedida que recuperó al boxeador como hombre mayor, todavía necesitado de una última noche bajo las luces.

La saga tomó nueva vida con Creed: Corazón de campeón, estrenada en 2015 y dirigida por Ryan Coogler. Allí, Michael B. Jordan interpretó a Adonis Creed, hijo de Apollo, y Stallone volvió como mentor. Ese papel le dio una nominación al Oscar como actor de reparto. Después llegaron Creed II: Defendiendo el legado y Creed III. Stallone participó en las dos primeras entregas de Creed, pero no apareció en la tercera, dirigida por Jordan.

I Play Rocky llegará a cines el 6 de noviembre.