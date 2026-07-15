Muere Elsa Aguirre, leyenda del Cine de Oro mexicano, a los 95 años

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) reportó esta mañana, 15 de julio, el lamentable fallecimiento de Elsa Aguirre, una de las actrices más aclamadas del Cine de Oro en México, a los 95 años. Se trata de una de las últimas grandes leyendas de aquella época que marcó la historia del séptimo arte a nivel […]

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) reportó esta mañana, 15 de julio, el lamentable fallecimiento de Elsa Aguirre, una de las actrices más aclamadas del Cine de Oro en México, a los 95 años. Se trata de una de las últimas grandes leyendas de aquella época que marcó la historia del séptimo arte a nivel nacional

¿Qué le pasó a Elsa Aguirre?

De acuerdo con diversos reportes, hasta el momento se desconocen las causas específicas del fallecimiento de Aguirre, quien habría muerto por causas naturales debido a su avanzada edad. A continuación te presentamos el comunicado que ANDI México compartió a través de sus redes sociales:

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI.”

Pedro Infante y Elsa Aguirre en Cuidado con el amor (1954)

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Vida y obra de Elsa Aguirre en el cine mexicano

Aguirre nació en Chihuahua en el año de 1930, sin embargo, durante la infancia, y por la crisis económica que la Segunda Guerra Mundial tuvo sobre su familia, se mudó a la Ciudad de México. A los 14 años ganó un concurso de belleza que le permitió entrar a la industria de cine nacional mediante las películas El sexo fuerte y El pasajero diez mil. Aquel fue el inicio de una vida que la convertiría en luminaria del séptimo arte.

Fue estrella en casi cuarenta películas, entre ellas Lluvia roja, la cual co-protagonizó junto a Jorge Negrete, con quien tuvo un breve amorío en 1952 antes de que él se casara con María Felix; La liga de las muchachas, junto a Miroslava Stern y Rubén Rojo; Amar fue su pecado, junto a Jorge Mistral y su hermana, la también actriz Alma Rosa Aguirre; Vainilla, bronce y morir, que coprotagonizó junto a Ignacio López Tarso. También destacan Ama a tu prójimo, Solo de noche vienes, Casa de mujeres, El cuerpazo del delito y Cuidado con el amor, esta junto a Pedro Infante.

En televisión tuvo papeles en producciones como Las momias de Guanajuato, Lo blanco y lo negro, Acapulco, cuerpo y alma, Mujeres engañadas, Lo que es el amor, Historias engarzadas, ¡Pedro Infante Vive! y La historia detrás del mito.

Sobre su trabajo como actriz y su familia

Jorge Negrete y Elsa Aguirre

Respecto a cómo llegó hasta donde lo hizo, Elsa Aguirre se entrevistó con La Jornada el año pasado. Ahí contó que en realidad se hizo famosa demasiado joven y que la oportunidad para brillar en el cine vino a una edad en la que ella en realidad no entendía muchas cosas. Sin embargo, valoraba todo aquello y agradeció las oportunidades:

“Ahora me doy cuenta de que fui muy independiente, pero siempre estuve atenta y muy cerca de mis padres, fui más que nada hija de familia, aún con mi trabajo y todo, ellos eran lo más importante. Ahora sólo transmito las innumerables experiencias de mi vida, todas fueron hermosas, pero por ignorancia una sufre, porque yo no sabía dónde estaba parada. Imagínese, tenía casi 15 años y no quería abrirme a la vida y, de repente, me veo metida en el cine y con una educación que no fue como debía ser.”

Los padres de Elsa Aguirre fueron Emma Juárez y Jesús Aguirre Castillo. Sobre ellos comentó: