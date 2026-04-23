‘Miami Vice 85’: De qué trata la nueva película con Michael B. Jordan y Austin Butler

La nostalgia por los años ochenta vuelve a tomar forma en Hollywood con una nueva adaptación que apunta bien alto. Universal Pictures prepara el relanzamiento de una de las series policiacas más influyentes de la televisión a través de Miami Vice 85, ahora con dos rostros contemporáneos que reconfigurarán el mito desde otro ángulo.

Esta nueva película, dirigida por Joseph Kosinski, buscará recuperar el estilo de la obra original sin copiarla de forma mecánica. Miami Vice 85 pondrá su historia en el corazón de la década que definió la identidad de la franquicia. También se anunció que Michael B. Jordan y Austin Butler conformarán la dupla central, retomando personajes que marcaron una era.

La serie original Miami Vice

Antes de convertirse en referencia de todo mundo, Miami Vice nació como una serie creada por Anthony Yerkovich para NBC, estrenada en 1984. Su propuesta nos dio procedimientos policiales con una estética que rompía con lo habitual. Había música, moda e imágenes alucinantes, elementos que ayudar a desarrollar el sentido mismo de aquella década sin igual.

Foto: IMDb

Los detectives Sonny Crockett y Ricardo Tubbs operaban encubiertos en una Miami que parecía sacada de un sueño brillante y peligroso. Trajes en tonos pastel, autos deportivos, clubes nocturnos y riesgos a todas horas convivían con redes de narcotráfico, corrupción institucional y una violencia que no moría.

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Durante seis temporadas, la serie nos enamoró con un universo repleto de un glamour que soñamos con habitar, pero también de desgaste. No era raro que sus protagonistas enfrentaran dilemas éticos mientras se infiltraban en organizaciones criminales, obligados a sostener identidades falsas que poco a poco se filtraban en su vida real.

Ese legado dejó una marca profunda y muy clara en el cine y la televisión posteriores. La adaptación cinematográfica de 2006, dirigida por Michael Mann, aportó un tono más sobrio y contemporáneo, aunque mantuvo el conflicto interno de sus personajes. Ahora, Miami Vice 85 decide mirar hacia atrás para reinterpretar el punto de partida.

Lo que sabemos de Miami Vice 85

La nueva película se inspira en la serie original y se sitúa en la Miami de mediados de los ochenta, cuando la ciudad se convirtió en epicentro de una economía ilegal impulsada por el narcotráfico y el dinero fácil. Austin Butler dará vida a Sonny Crockett, mientras que Michael B. Jordan interpretará a Ricardo Tubbs, su contraparte.

En el apartado técnico, Joseph Kosinski planea filmar con cámaras IMAX, como ya lo hizo en Top Gun: Maverick y F1: La Película. El guion corre a cargo de Dan Gilroy, basado en los personajes creados por Yerkovich. La producción estará a cargo del propio Kosinski junto con Dylan Clark. El rodaje iniciará este año y la película tiene previsto su estreno para el 6 de agosto de 2027 bajo el sello de Universal.

El gran Michael B. Jordan y el gran Austin Butler

Michael B. Jordan llega a este proyecto en uno de los momentos más sólidos de su carrera, tras participar en títulos como Pantera Negra, Creed III y Pecadores, película que le valió el premio Oscar a Mejor Actor hace tan solo una semas. Además, prepara una nueva versión de The Thomas Crown Affair como actor, director y productor.

Austin Butler, por su parte, mantiene una trayectoria de riesgo y precisión. Su interpretación en Elvis lo colocó en la conversación de premios, y después brincó a otros proyectos de altura como Duna: Parte Dos, El Club de los Vándalos y Los Amos del Aire.

El actor de 34 años también tiene en puerta el thriller Enemies, producido por A24. En Miami Vice 85 asumirá el reto de reinterpretar a Crockett, un personaje que en su momento definió un estilo completo.

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