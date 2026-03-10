Sylvester Stallone confirma precuela de ‘Rambo’: Qué se sabe del nuevo proyecto y quién lo protagonizará

Por muchas décadas, el nombre de John Rambo ha estado ligado de manera inseparable a la figura de Sylvester Stallone. El veterano de Vietnam convertido en símbolo del cine de acción le dio forma a una era de películas musculares y explosiones que llenó la cultura popular desde los años ochenta. Ahora el veterano actor confirma que su personaje regresará con más.

Así es, la saga prepara un nuevo capítulo que mira hacia atrás en la cronología del personaje. El proyecto explorará los orígenes del soldado antes de los acontecimientos que dieron inicio a la franquicia cinematográfica. La noticia llegó de boca del propio Stallone, quien compartió detalles sobre esta producción que aspira a regresar al pasado del personaje y presentar una versión más joven del legendario combatiente.

De qué trata Rambo

La historia de Rambo comenzó en 1982 con la película First Blood o Rambo, dirigida por Ted Kotcheff. En esa cinta, John Rambo aparece como un exsoldado de las fuerzas especiales, atormentado, que regresa a Estados Unidos tras la guerra de Vietnam. Con el paso del tiempo la saga evolucionó hacia un tono más cercano al cine de acción espectacular. La 2 y la 3 ampliaron la escala de las historias con misiones internacionales y enfrentamientos militares de gran magnitud.

La cuarta película, titulada simplemente Rambo y estrenada en 2008, llevó al personaje a una misión en Birmania. Más tarde llegó Rambo: Last Blood en 2019, donde el protagonista enfrentó un conflicto en la frontera entre Estados Unidos y México.

A lo largo de esas cinco películas, la franquicia acumuló más de 800 millones de dólares en taquilla global. La figura del soldado solitario se convirtió en uno de los íconos más grandes del cine de acción y le permitió a Stallone forma un lugar en el séptimo arte, junto con Rocky.

Sylvester Stallone confirma la precuela

Sylvester Stallone confirmó el desarrollo de la precuela en un video publicado en Instagram. En el clip aparece sosteniendo el guion del proyecto mientras explica que la historia explorará el origen del personaje.

“Rambo ha sido una parte enorme de mi vida, de mi carrera, pero hay más en la historia. Está la precuela, el comienzo. Y eso es lo que viene en camino. Serviré como productor ejecutivo en esta historia de origen. No podría estar más emocionado, y la acción viene hacia ustedes”.

Aunque Stallone ha interpretado al personaje durante décadas, en esta ocasión no aparecerá en pantalla. El actor participará como productor ejecutivo del proyecto, lo que representa la primera vez que ocupa ese rol dentro de la franquicia. También comentó que el nuevo filme abordará el momento en que el joven soldado comienza a forjar la identidad que más tarde lo convertirá en una figura legendaria dentro del universo de la saga.

“Serviré como productor ejecutivo en esta historia de origen. No podría estar más emocionado, y la acción viene en camino”, añadió en el mismo mensaje.

¿Quién protagonizará la precuela?

Desde el año pasado se sabe que el personaje de John Rambo, en su etapa juvenil, será interpretado por Noah Centineo, actor de 29 años que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a varios proyectos televisivos y cinematográficos. La precuela será dirigida por el cineasta finlandés Jalmari Helander, conocido por su trabajo en producciones de acción con tonos oscuros y violentos.

Centineo se hizo famoso con la serie de películas juveniles To All The Boys en Netflix, donde interpretó al personaje de Peter Kavinsky. Posteriormente apareció junto a Dwayne Johnson en Black Adam y protagonizó la serie de espionaje El Novato.

En entrevistas previas, Stallone había comentado que inicialmente imaginó una versión rejuvenecida de sí mismo mediante tecnología digital para interpretar al personaje en su juventud. Sin embargo, finalmente decidió respaldar la idea de elegir a un nuevo actor.

Por el momento no hay fecha de estreno.

