Alexander Skarsgård admite que fue muy difícil interpretar a un hombre bueno en ‘Wicker’

Después de tantos personajes capaces de poner incómodos a quienes los rodean, Alexander Skarsgård encontró un desafío muy distinto en Wicker. El actor habló con Entertainment Weekly sobre las dificultades de interpretar al protagonista masculino de esta fantasía romántica junto a Olivia Colman, en cómo darle vida propia a alguien con una personalidad que se aleja de sus papeles más intimidantes.

Ser bueno, el mayor reto de Alexander Skarsgård en Wicker

Big Little Lies, The Stand, True Blood, El Hombre del Norte y Succession familiarizaron al público con distintas versiones del lado peligroso de Skarsgård. Wicker le propuso otro registro y una relación bastante diferente con los personajes que lo acompañan. El trabajo le exigió encontrar gestos y matices que sostuvieran su presencia entre vecinos mucho más escandalosos que él.

“No se me da muy bien ser genuino, ser sincero”, reconoció el actor. “Creo que el reto era asegurarme de que el personaje no se sintiera plano”. La bondad del esposo de mimbre debía tener una expresión que pudiéramos reconocer, sin convertirlo en una figura decorativa que solo acompañara las acciones de los demás.

Alexander Skarsgård y Olivia Colman en la premiere de Wicker (Foto: Getty)

Skarsgård explicó que los habitantes del pueblo concentran muchos de los momentos cómicos de la película. Su personaje ocupa otro lugar dentro del relato, por lo que necesitaba descubrir qué podía aportar sin perder su pureza: “Quería que evolucionara a lo largo de la película en cuanto a su expresión corporal, en cuanto a las cualidades de su voz, en cuanto a su sentido del humor en desarrollo, quizá”, comentó.

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A Alexander Skarsgård ya no le importa lo que la industria piense de él

En abril de 2022, durante una entrevista con GQ, Skarsgård ya había hablado de cómo la edad modificó sus prioridades: “Cuanto mayor me hacía, menos me importaba”, expresó al recordar la presión que sentía en sus primeros años dentro de la industria estadounidense. “Llegué a Hollywood cuando tenía veintitantos años. Fue estimulante y emocionante, pero también desmoralizante y humillante. La industria me intimidaba”, dijo entonces. Recordó que incluso salir a comer podía hacerlo sentir rodeado por el negocio, pero tomar distancia física y emocional de todo ese ambiente, con el paso de los años, le resultó beneficioso.

En días recientes, a Skarsgård no le importó acudir a la premiere de Wicker utilizando falda y una camisa con un prominente estampado de Olivia Colman como su personaje en la película: “Es muy cómoda. Es una noche muy calurosa y es ligera y cómoda, la estoy disfrutando”, respondió a Variety cuando cuestionó su falda. Al día siguiente se presentó a una sesión de preguntas y respuestas portando una larga peluca gris; sobre este añadido comentó:

Alexander Skarsgård y Olivia Colman en Wicker (Foto: IMDb)

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“Me dieron un poquito de celos porque todo el mundo estaba elogiando a Olivia por su hermoso cabello y su precioso color de pelo. Nadie elogió mi cabello. Como actor narcisista, necesito un poco de atención, así que hoy me puse una hermosa peluca gris para combinar con Olivia.”

¿De qué trata Wicker?

La película narra la historia de una pescadora interpretada por Olivia Colman que vive a las afueras de una localidad costera. Sus vecinos se burlan de su olor y de que no tenga pareja. Cansada del trato que recibe, decide encargar un marido de mimbre al artesano local, interpretado por Peter Dinklage. Así comienza un romance que incomoda a quienes antes la ridiculizaban. La aparición del esposo altera la vida de una comunidad conservadora, y provoca indignación y caos.

Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson escribieron y dirigieron el largometraje, cuyo elenco principal también incluye a Elizabeth Debicki. Wicker adapta el cuento The Wicker Husband, de Ursula Wills-Jones.