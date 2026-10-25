James Gunn celebra el éxito de ‘Clayface’ entre el público y destaca un logro excepcional para el cine de terror

‘Clayface’ comenzó su recorrido en cines con una recepción favorable entre los espectadores, y James Gunn, co-presidente de DC Studios, no tardó en expresar su entusiasmo. La película dirigida por James Watkins, que presenta una historia de horror corporal dentro del nuevo DCU, consiguió un reconocimiento poco habitual para las producciones del género. El cineasta aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de los responsables del proyecto y compararlo con otras películas recientes de terror.

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¿Qué dijo James Gunn sobre el éxito de ‘Clayface’?

A través de una publicación en Threads, retomada por Cosmic Book News, James Gunn celebró la respuesta de los espectadores a ‘Clayface’, protagonizada por Tom Rhys Harries como Matt Hagen, uno de los enemigos más conocidos de Batman.

La película obtuvo una calificación A- en CinemaScore, empresa que realiza encuestas entre los espectadores que salen de las funciones de estreno para conocer su valoración de las películas. El resultado llamó especialmente la atención porque las producciones de terror suelen recibir calificaciones más bajas que las de otros géneros.

James Gunn (imagen: Getty)

Gunn expresó su satisfacción con el resultado mediante las siguientes palabras: “Estoy realmente orgulloso de esto”. Posteriormente, destacó que solamente tres películas de terror habían conseguido una calificación similar durante los últimos años: “Solo tres películas de terror han obtenido una calificación de A- en los últimos años: ‘Obsession’, ‘Weapons’ y, ahora, ‘Clayface”.

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El cineasta también reconoció el trabajo del director James Watkins, los guionistas Mike Flanagan y Hossein Amini, y los protagonistas Tom Rhys Harries y Naomi Ackie, además del resto del equipo creativo.

‘Clayface’ consigue una calificación poco habitual para el cine de terror

En su publicación, Gunn también mencionó ‘Sinners’ (2025), la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, que, según destacó, es la única producción de terror que ha conseguido una calificación A en toda la historia de CinemaScore.

Por su parte, ‘Clayface’ se une a ‘Weapons’ y ‘Obsession’ entre las producciones recientes del género que han alcanzado una A-, un resultado que refleja una valoración favorable de los espectadores encuestados durante su estreno. La nueva película también igualó la calificación obtenida por ‘Superman’ (2025), dirigida por el propio Gunn, mientras que ‘Supergirl’ recibió una B- durante su lanzamiento.

Aunque estas evaluaciones permiten conocer las primeras impresiones del público, no garantizan por sí mismas el desempeño comercial de una producción durante las siguientes semanas.

‘Clayface’ también debuta en el primer lugar de la taquilla

La respuesta del público coincide con los primeros resultados comerciales de la película. Según los reportes de Variety y Deadline, ‘Clayface’ consiguió 10.4 millones de dólares durante su primer viernes en Norteamérica, incluyendo las funciones previas del jueves.

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (imagen: Warner Bros.)

Con ese resultado, la producción se colocó en el primer lugar de la taquilla y apunta a recaudar entre 24 y 25 millones de dólares durante su primer fin de semana, aunque las cifras definitivas todavía están pendientes.

La cinta contó con un presupuesto de producción aproximado de 44 millones de dólares, considerablemente menor que el de otras entregas recientes del DCU. Además, los espectadores de entre 18 y 34 años representaron el 73% de la audiencia registrada durante su estreno.

Con una historia que combina horror corporal, thriller psicológico y elementos de tragedia, ‘Clayface’ representa una de las primeras incursiones del nuevo DCU en el cine de terror clasificación R. Su recepción inicial también ofrece a DC Studios una referencia para valorar el interés del público por futuras producciones de géneros distintos al cine tradicional de superhéroes.

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