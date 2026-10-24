‘Clayface’ debuta en el primer lugar de la taquilla y supera las expectativas iniciales

‘Clayface’, la nueva película de terror corporal de DC Studios, comenzó su recorrido comercial con resultados muy favorables. La cinta dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries llega después de varias semanas de expectativas sobre su propuesta de clasificación R, que busca explorar un género poco habitual dentro del universo de James Gunn y Peter Safran. Aunque todavía falta conocer su desempeño durante el fin de semana completo, las primeras cifras ofrecen un panorama alentador para la producción.

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¿Cuánto recaudó ‘Clayface’ en su debut en taquilla?

La película presenta los orígenes de Matt Hagen, un actor cuya prometedora carrera queda destruida después de sufrir un ataque que lo deja gravemente desfigurado. Desesperado por recuperar su apariencia, acepta someterse a un tratamiento experimental que provoca consecuencias inesperadas. La historia combina elementos del thriller psicológico con el horror corporal y cuenta con un guion de Mike Flanagan y Hossein Amini.

Póster de ‘Clayface’ (imagen: DC Studios)

De acuerdo con Variety y Deadline, ‘Clayface’ recaudó 10.4 millones de dólares en Norteamérica durante el viernes 23 de octubre, incluyendo las funciones previas del jueves, y se colocó en el primer lugar de la taquilla. La película se exhibe en 3,458 salas y superó las estimaciones iniciales para su jornada de estreno.

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Las proyecciones actualizadas indican que podría cerrar su primer fin de semana con una recaudación de entre 24 y 25 millones de dólares. Estas cantidades todavía son estimaciones y podrían modificarse cuando se publiquen los resultados definitivos del domingo.

El público recibe favorablemente la nueva película de DC

Uno de los aspectos destacados del estreno es la respuesta de los espectadores. ‘Clayface’ obtuvo una calificación A- en CinemaScore, la misma que recibió ‘Superman’ (2025), una valoración especialmente relevante para una producción de horror corporal, género que habitualmente obtiene calificaciones inferiores en las encuestas de salida.

Los datos difundidos por Deadline también muestran que el público de entre 18 y 34 años representó el 73% de los asistentes registrados. Además, los espectadores hispanos y latinos constituyeron el 35%, mientras que el público blanco representó el 36%.

En términos de presupuesto, la película tuvo un costo de producción aproximado de 44 millones de dólares, sin incluir gastos de publicidad y distribución. Se trata de una inversión considerablemente menor que las realizadas en otras películas recientes del DCU, como ‘Superman’ y ‘Supergirl’.

¿Cómo se encuentra la competencia en taquilla?

El segundo lugar del viernes fue para ‘You Can See Everything’, documental de A24 sobre Elizabeth Holmes, que consiguió 6.14 millones de dólares y apunta a recaudar entre 19 y 20 millones durante su segundo fin de semana.

Elizabeth Holmes en ‘You Can See Everything’ (imagen: A24)

En tercer lugar apareció ‘Wildwood’, la película animada de Laika dirigida por Travis Knight, con aproximadamente 4.28 millones de dólares. Le siguieron la comedia romántica ‘Wicker’ y ‘Street Fighter’, que continúa su recorrido comercial después de debutar en el primer puesto la semana anterior.

Por ahora, ‘Clayface’ mantiene la ventaja para encabezar la taquilla del fin de semana. Sin embargo, su desempeño a largo plazo dependerá de la asistencia durante los próximos días y de su capacidad para sostener el interés del público más allá de las funciones de estreno.

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