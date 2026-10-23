Director de ‘Clayface’ compara su película con ‘Joker’ y explica por qué no quiso incluir a Batman

‘Clayface’ llega a los cines como una de las propuestas más particulares del nuevo DCU, con una historia de horror corporal centrada en uno de los enemigos de Batman. Sin embargo, el director James Watkins decidió mantener al Caballero de la Noche fuera de su película, una elección que ahora explicó mediante una comparación con ‘Joker’ (2019), la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix que exploró otra perspectiva de Ciudad Gótica.

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¿Por qué James Watkins comparó ‘Clayface’ con ‘Joker’?

En una entrevista exclusiva con GamesRadar+, James Watkins explicó que nunca sintió la necesidad de incorporar referencias evidentes a Batman. Para el cineasta, ‘Clayface’ debía funcionar como una historia independiente, centrada en Matt Hagen y su experiencia como habitante de Ciudad Gótica.

Detalle de un póster de ‘Joker’ (Warner Bros.) (2019)

Cuando le preguntaron si había considerado incluir al superhéroe, respondió: “No lo hice.” Posteriormente, comparó su enfoque con el de ‘Joker’, dirigida por Todd Phillips, que también construyó una historia alrededor de un personaje de Gotham sin depender de las aventuras tradicionales del Hombre Murciélago.

“Porque, en cierto modo, sentí que, así como el Joker es la historia de una persona en Gotham, esto también lo es.”

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Watkins explicó que Ciudad Gótica es una metrópoli habitada por millones de personas, cada una con sus propios conflictos. Por ello, consideró innecesario introducir a Batman únicamente para recordar al público que la película pertenece al universo de DC.

Su prioridad fue respetar la historia de Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, un actor cuya vida cambia radicalmente después de sufrir un ataque que lo deja desfigurado.

Batman ya existe en el DCU, aunque ‘Clayface’ cuenta otra historia

La decisión de Watkins no significa que Batman esté ausente de la continuidad del nuevo universo cinematográfico de DC. Recientemente, Peter Safran, co-presidente de DC Studios junto con James Gunn, confirmó a Collider que el Caballero de la Noche ya está activo en Ciudad Gótica durante los acontecimientos de ‘Clayface’, aunque todavía no han establecido qué está haciendo específicamente en ese momento.

El productor también recordó que ‘Creature Commandos’ mostró anteriormente una silueta del personaje, mientras que la nueva película representa la primera exploración de Gotham en acción real dentro del DCU.

Sin embargo, ‘Clayface’ no pretende funcionar como una presentación de Batman. Su historia explora la transformación de Matt Hagen mediante elementos de thriller psicológico, tragedia horror corporal, sin exigir conocimientos previos sobre las demás producciones de la franquicia.

Las películas que inspiraron la nueva Ciudad Gótica

Además de explicar la ausencia de Batman, Watkins reveló las principales influencias visuales utilizadas para construir su versión de Gotham. El director trabajó con el diseñador de producción James Price, ganador del Óscar por ‘Poor Things’, y el director de fotografía Rob Hardy para crear una ciudad inspirada en el expresionismo alemán de los años treinta y las fotografías urbanas de Nueva York de las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (imagen: Warner Bros.)

El resultado es una Gotham opresiva, con edificios enormes, corrupción, suciedad y calles donde apenas puede verse el cielo. Esta apariencia contrasta deliberadamente con Coast City presentada como una ciudad luminosa, soleada y rodeada de vegetación.

Watkins también estudió las versiones cinematográficas de Gotham desarrolladas por Tim Burton, Joel Schumacher y Christopher Nolan, buscando construir una identidad propia para el DCU. La película incluirá numerosos guiños a los cómics, algunos incorporados por los departamentos de arte sin que el propio director los conozca. Entre elstos destacan elementos cotidianos como los productos ficticios de Gotham y referencias compartidas con ‘Superman’, incluida la cafetería Jitters Coffee.

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