Sylvester Stallone defiende el nepotismo en Hollywood y reconoce que ayudó a su hija a conseguir trabajo

El actor respondió a las críticas por la participación de su hija Scarlet en ‘Tulsa King’

El nepotismo en Hollywood ha sido motivo de numerosas discusiones durante los últimos años, especialmente por las oportunidades que reciben los hijos de actores y otras figuras de la industria del entretenimiento. Ahora, Sylvester Stallone, protagonista de franquicias como ‘Rocky’ y ‘Rambo’, ha compartido su postura sobre esta práctica y la participación de su hija Scarlet Rose Stallone en la serie ‘Tulsa King’.

¿Qué dijo Sylvester Stallone sobre el nepotismo en Hollywood?

En una entrevista con USA Today, retomada por Entertainment Weekly, Stallone respondio a los señalamientos de nepotismo relacionados con la participación de su hija en ‘Tulsa King’, producción de Paramount+ en la que ambos comparten pantalla.

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Scarlet Rose interpreta a una trabajadora de los establos y su personaje adquirió mayor importancia durante la cuarta temporada. El actor de 80 años reconoció abiertamente que las conexiones familiares pueden facilitar el acceso a oportunidades profesionales y defendió el derecho de los padres a utilizar su influencia para beneficiar a sus hijos.

Scarlet Rose Stallone y Sylvester Stallone en ‘Tulsa King’ (Crédito: Brian Douglas/Paramount+)

“Primero dicen: ‘El nepotismo es terrible’” comentó Stallone, antes de agregar: “¡Por favor! No eres un buen padre si no has recurrido a un poco de nepotismo. Si no lo haces, es evidente que no te importan tus hijos, porque ellos son lo primero.”

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El protagonista de ‘First Blood’ fue todavía más contundente al explicar por qué considerajustificable esta práctica:

“Claro que es nepotismo, idiota. Por eso somos padres. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que, obviamente, les facilitamos todas las ventajas.”

Sus declaraciones vienen a cuento porque en años recientes se han acentuado las críticas hacia los llamados nepo babies, término utilizado para describir a los hijos de celebridades que se benefician de las conexiones familiares para desarrollar sus carreras.

Stallone asegura que las conexiones familiares no garantizan el éxito

Aunque defiende que los padres ayuden a sus hijos a conseguir oportunidades, Stallone también considera que recibir una ventaja inicial no significa que alguien pueda mantener indefinidamente su lugar en la industria.

“¿Podrán mantener ese nivel de excelencia? Eso escapa a nuestro control,” explicó. “Pero si logras abrir la puerta, veremos si tienen la capacidad de atravesarla.”

El actor reconoció que algunas personas pueden considerar demasiado sencillo que su hija consiga trabajo gracias a su apellido. Sin embargo, argumentó que conservar una carrera frente a millones de espectadores exige capacidades que las conexiones familiares no pueden proporcionar por sí solas.

“La gente dirá: «Ella consiguió ese trabajo, es demasiado fácil». Tienes razón. Tal vez podría ser,” señaló. “Pero para mantener eso, para estar frente a millones de personas, o lo tienes o no lo tienes.”

¿Qué papel interpreta Scarlet Rose Stallone en ‘Tulsa King’?

Scarlet Rose Stallone forma parte del reparto de ‘Tulsa King’, serie protagonizada por su padre que actualmente se encuentra en su cuarta temporada. Su personaje trabaja en los establos y ha ganado presencia dentro de la historia conforme avanza la producción.

Sylvester Stallone en ‘Tulsa King’ (Fotografía: Steve Swisher/Paramount+)

La serie sigue a Dwight Manfredi, un mafioso conocido como The General que, después de establecerse en Tulsa, Oklahoma, construye su propio imperio criminal. Para Stallone, uno de los principales atractivos de la producción es que su protagonista, pese a pertenecer al mundo del crimen, conserva características con las que el público puede identificarse.

El actor también ha destacado que la violencia constituye una parte importante de sus personajes aunque considera necesario equilibrarla con otros elementos narrativos para mantener el interés de los espectadores. Mientras continúa encabezando ‘Tulsa King’, Stallone parece dispuesto a respaldar públicamente la carrera de su hija, incluso cuando eso significa reconocer las ventajas que su posición en Hollywood puede ofrecerle.

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