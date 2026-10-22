‘No podemos detenerla’: Sylvester Stallone defiende el uso de la IA en el cine pese a las críticas de Hollywood

Mientras figuras de Hollywood como Nicolas Cage, Guillermo del Toro y Diego Luna han expresado distintas preocupaciones sobre el avance de la inteligencia artificial en el cine, Sylvester Stallone considera que la industria debe prepararse para convivir con esta tecnología. El protagonista de ‘Rocky’ y ‘Rambo’ defendió sus posibilidades creativas y reveló que recibió fuertes críticas por intentar desarrollar una película que combinara actuaciones humanas con imágenes generadas mediante IA.

También te puede interesar: Travis Knight, director de ‘Wildwood’ condena la inteligencia artificial: ‘No es una herramienta’

¿Por qué Sylvester Stallone defiende el uso de inteligencia artificial en el cine?

Durante una entrevista en el pódcast The Overlap, Sylvester Stallone habló sobre su interes en incorporar inteligencia artificial a las producciones cinematográficas y las reacciones negativas que ha recibido por esta postura. El actor explicó que anteriormente propuso realizar una película que combinara elementos humanos con herramientas de IA, una idea que provocó cuestionamientos entre integrantes de la comunidad creativa.

Sylvester Stallone en ‘Rambo’ (2008) (Lionsgate Films)

“Me meto en líos por decir esto, pero la IA ha llegado para quedarse”, declaró, según informó Variety.

También te sugerimos: Hollywood vs. la IA: ¿Quiénes son los cineastas que critican y los que apoyan el uso de inteligencia artificial?

Stallone considera que la industria está atravesando una transformación que continuará independientemente de las opiniones de actores, directores y otros profesionales. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de comercializar imágenes digitales de celebridades y crear múltiples versiones virtuales de figuras reconocidas.

Sin embargo, también admitió que las objeciones de sus colegas tienen fundamentos legítimos. Aunque comprende sus preocupaciones, sostiene que resistirse completamente a esta tecnología podría dejar atrás a quienes trabajan en Hollywood.

“Pero no podemos detener esto. Es una avalancha. Simplemente está fuera de nuestro control. Si no te dejas llevar por ella, acabarás siendo arrollado”.

Stallone quiso interpretar a un Rambo joven mediante inteligencia artificial

El interés del actor por esta tecnología no es reciente. Anteriormente había intentado desarrollar una película que le permitiera volver a interpretar a John Rambo durante su juventud mediante inteligencia artificial y efectos digitales de rejuvenecimiento. En una entrevista previa con el pódcast Bingeworthy, Stallone explicó que su propuesta consistía en recrear digitalmente al personaje cuando tenía aproximadamente 18 años, utilizando su propia imagen.

“Todos pensaban que estaba loco”, recordó sobre la reacción que provocó aquella idea. El proyecto no prosperó, pero una nueva película sobre los orígenes del personaje se encuentra actualmente en desarrollo. La producción, titulada ‘John Rambo’, contará con Noah Centineo, conocido por ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ y la nueva adaptación de ‘Street Fighter’, como protagonista. Stallone no participa en esta versión.

El actor reconoce que la IA dificultará el futuro de los nuevos talentos

Pese a su entusiasmo por las posibilidades de la inteligencia artificial, Sylvester Stallone también reconoció que su expansión podría representar un obstáculo para las nuevas generaciones de intérpretes.

‘Hell Grind’ es un ejemplo de película generada completamente con inteligencia artificial (Higgsfield AI)

Durante la conversación, señaló que convertirse en actor ya es una profesión especialmente complicada y que las herramientas de IA podrían aumentar las dificultades para conseguir oportunidades laborales. Incluso mencionó que aconsejó a su hija, Scarlet Rose Stallone, quien también se dedica a la actuación, explorar otras áreas profesionales, entre ellas los videojuegos.

Su postura contrasta con la de Nicolas Cage, quien recientemente reveló que se negó a firmar una autorización relacionada con el uso de IA en ‘Spider-Noir’, situación que, según considera, podría impedirle volver a trabajar con Amazon.

No te vayas sin leer: Sylvester Stallone se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de riesgo durante años: ‘Fui un idiota’