Travis Knight, director de ‘Wildwood’ condena la inteligencia artificial: ‘No es una herramienta’



La promoción de Wildwood llevó a Travis Knight a defender el trabajo de los artistas frente al uso de inteligencia artificial en el cine. En el Museo de la Academia, el director de la película y director ejecutivo de LAIKA aprovechó una explicación sobre los procesos del estudio para expresar su rechazo a esa tecnología. Digital LA registró sus palabras durante el evento.

¿Cuál es la opinión de Travis Knight sobre la IA?

La intervención estuvo relacionada con los procedimientos que permiten llevar una película de LAIKA a la pantalla. Knight habló del arte, el trabajo artesanal, la ciencia y los recursos técnicos que participan en ese proceso; después condenó a la inteligencia artificial: “Un lápiz es una herramienta. Un pincel es una herramienta. Una impresora 3D es una herramienta. La captura digital es una herramienta. La IA no es una herramienta. La IA puede irse a la mierda”.

Una exposición en el Design Museum de Londres mostró vestuario elaborado a mano para Wildwood, así como escenarios pequeños, diseños de personajes y piezas faciales impresas en 3D. El recorrido mostró cómo objetos físicos y procedimientos tecnológicos participan en la fabricación de una película animada, con decisiones humanas detrás de cada elemento.

Wildwood (Foto: LAIKA Studios)

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¿De qué trata Wildwood?

La aventura comienza cuando una bandada de cuervos secuestra al hermano bebé de Prue McKeel. La adolescente entra en un bosque encantado para rescatarlo y descubre un territorio que existe cerca de Portland, Oregón. El problema es que el camino hacia él atraviesa un lugar lleno de peligros y secretos. Prue cuenta con la compañía de Curtis Mehlberg, un compañero de escuela leal, aunque poco afortunado. Ambos encuentran animales que hablan, bandidos y otras figuras cuyos deseos amenazan el equilibrio del bosque; claro que la búsqueda termina involucrándolos en un conflicto mayor.

La película adapta la novela escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis, con guion de Chris Butler. Peyton Elizabeth Lee interpreta a Prue y Jacob Tremblay presta su voz a Curtis. El reparto también incluye a Carey Mulligan, Mahershala Ali y Angela Bassett, entre otros intérpretes que participan en la construcción de ese universo fantástico.

Brad Schiff, responsable de animación de LAIKA, explicó que una jornada de grabación produce, en promedio, uno o dos segundos de película. Cada pequeño movimiento exige paciencia antes de convertirse en una expresión que el espectador reconoce casi de inmediato. Wildwood se estrena en salas mexicanas el 29 de octubre.

Directores y actores en contra de la IA

Wildwood (Foto: LAIKA Studios)

Guillermo del Toro es otro realizador que ha expresado una oposición contundente al uso de IA generativa en su trabajo, pues durante una entrevista con Terry Gross para Fresh Air, en octubre de 2025, contó que alguien le había preguntado por correo cuál era su postura: “Preferiría morir”. El director mexicano explicó que una interpretación humana puede convertir una obra conocida en algo propio mediante las emociones y la vida de quien la ejecuta. También cuestionó la creación tecnológica que avanza sin detenerse a considerar sus consecuencias.

Entre los actores, Emily Blunt reaccionó con alarma al conocer a Tilly Norwood, una figura generada mediante inteligencia artificial y promovida como intérprete. Durante una entrevista con Variety en 2025, pidió: “Por favor, dejen de quitarnos nuestra conexión humana”. El caso también provocó una respuesta de SAG-AFTRA, sindicato que cuestionó que se presentara a Norwood como actriz y señaló los problemas de utilizar interpretaciones humanas para desarrollar personajes sintéticos que podrían competir con sus propios creadores.

Con información de Pop Culture.

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