Peter Jackson revela nuevos detalles de ‘Lord of the Rings: The Shadow of the Past’: De qué trata y quiénes son los protagonistas

¡Buenas noticias, fans! Peter Jackson compartió novedades sobre The Shadow of the Past, uno de los proyectos que prepara para hacer todavía más grande el universo cinematográfico de El Señor de los Anillos. Durante su participación en el Festival de Sitges, donde recibió un reconocimiento honorífico, el realizador explicó cómo avanzan las próximas historias ambientadas en la Tierra Media.

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La posibilidad de otra aventura conectada con la trilogía original despertó preguntas sobre sus personajes y sobre el regreso del equipo creativo. Jackson abordó el tema en Sitges, aunque todavía quedan decisiones importantes por conocer antes de que la producción pueda comenzar a filmarse. “Tenemos The Shadow of the Past, que está en la etapa de escritura del guion”, explicó, aunque todavía no hay ningún anuncio de rodaje.

Los personajes centrales serán Sam, Merry y Pippin, quienes recorrerán los primeros pasos de su antigua aventura catorce años después de la partida de Frodo; se trata de su viaje por mar hacia el Oeste. Elanor, la hija de Sam, también tendrá un papel importante al descubrir un secreto relacionado con los acontecimientos que estuvieron cerca de provocar la derrota en la Guerra del Anillo antes de su comienzo.

Orlando Bloom, Peter Jackson y Viggo Mortensen en el set de El Señor de los Anillos (Foto: IMDb)

Stephen Colbert trabaja en el guion con su hijo, Peter McGee, y Philippa Boyens, una de las escritoras de la trilogía original. Aunque conocemos a los personajes que conducirán la aventura, el reparto todavía no está anunciado. La propuesta recuperará material de los capítulos de La comunidad del anillo comprendidos entre Three Is Company y Fog on the Barrow-downs, que quedaron fuera de la adaptación cinematográfica original. Colbert y McGee desarrollaron una estructura para incorporar esos episodios a una nueva historia compatible con las películas.

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Lo que sabemos sobre The Hunt for Gollum

La otra película está mucho más avanzada, pues Jackson indicó que The Hunt for Gollum se encontraba cerca de terminar su rodaje en Nueva Zelanda: “Creo que quedan unas dos semanas de filmación”. Andy Serkis dirige esta entrega y vuelve a interpretar a Gollum, el personaje cuya relación con el Anillo Único atraviesa varias de las historias de Tolkien.

Narrará la búsqueda de Gollum por parte de Aragorn, con Gandalf involucrado en la misión. El gran meollo es la información que la criatura posee sobre el Anillo y que podría llegar a Sauron, historia que se inserta en el periodo de La comunidad del anillo, mucho antes del paso de sus protagonistas por las minas de Moria.

El reparto incluye los regresos de Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil; Jamie Dornan interpretará a Aragorn. Entre las incorporaciones están Anya Taylor-Joy como Seren, Kate Winslet como Marigol y Leo Woodall como Halvard. El estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Peter Jackson en el set de El Hobbit: Un Viaje Inesperado (Foto: IMDb)

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La fiesta de 2.5 millones de dólares que salvó la trilogía

Mucho antes de estos proyectos, Jackson y New Line tuvieron que convencer a la industria de que su adaptación de Tolkien podía funcionar. Bob Shaye, fundador del estudio, impulsó una fiesta y presentación especial durante Cannes en 2001, mediante una estrategia consistía en mostrar material de La comunidad del anillo cuando todavía faltaban meses para el estreno y las películas seguían siendo una inversión arriesgada.

Los Angeles Times situó el costo de aquella celebración en 2.5 millones de dólares y tenía como meta conseguir que periodistas y profesionales vieran resultados concretos de la mega producción, que por aquel entonces todavía despertaba bastantes dudas. La fiesta tuvo lugar en la Comarca al Château de Castellaras, en Francia, e incluyó un avance de 26 minutos. De acuerdo con ABC News, había una introducción a la historia y sus personajes, además de una secuencia extensa ambientada en Moria. ¡El resto es historia!

Con información de Entertainment Weekly y ScreenRant.