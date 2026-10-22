Star-Lord regresará al MCU: Chris Pratt revela conversaciones con Kevin Feige

¿Creían que Star Lord había quedado atrás? ¡Pues no! Peter Quill todavía tiene asuntos pendientes en Marvel Studios y va que vuela para resolverlos. Chris Pratt ofreció una actualización sobre el futuro de Star-Lord, su personaje en el MCU, durante su participación en el pódcast Bingeworthy, de The Playlist, y abordó el trabajo del estudio alrededor del personaje.

¿Qué reveló Chris Pratt sobre el regreso de Star-Lord?

La pregunta acompaña al actor después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, película que terminó una etapa para el equipo dirigido por James Gunn. Pratt ha expresado interés en continuar y también ha explicado que tiene ideas propias para Peter Quill. En su nueva entrevista, habló del contacto que mantiene con los responsables de Marvel Studios.

“Tengo una gran relación con Kevin [Feige] y Lou [D’Esposito]”, afirmó Pratt. Después, explicó que han seguido hablando sobre cómo cumplir la promesa del regreso del personaje y que también se han tomado medidas concretas para conseguirlo. “Así que sí, volverán a ver a Star-Lord, lo cual es muy emocionante, pero no tengo permitido decir cuándo será, aunque él no se va a ninguna parte”. Pratt aseguró así la continuidad de su personaje, pero en este momento no hay detalles sobre el proyecto en el que aparecerá.

Foto: Getty

Meses antes, el actor había adelantado en Happy Sad Confused que presentó una propuesta a Feige. “Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que quieran que haga y la haré”, comentó sobre Marvel. También aseguró que tiene una visión muy clara de lo que le gustaría hacer con Star-Lord, aunque no compartió públicamente el argumento.

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¿Cuándo fue la última vez que vimos a Star-Lord?

La última aparición cinematográfica de Pratt como Peter Quill fue en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, estrenada en 2023. La película coloca al equipo frente a una misión para salvar a Rocket y explorar el doloroso origen de su compañero. Peter, además, sigue lidiando con la pérdida de la relación que tuvo con Gamora.

Al terminar aquella aventura, Quill decide regresar a la Tierra y visitar a su abuelo, a quien no había visto después de su abducción durante la infancia. El cierre le ofrece una pausa familiar tras años de peligros espaciales. Por una vez, su siguiente destino no requiere combatir a un enemigo, y en lugar de eso, necesita recuperar una relación que dejó atrás. Otra escena de los créditos presenta a Rocket junto con Groot, Adam Warlock, Kraglin, Cosmo y una de las niñas rescatadas, listos para proteger a una población.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 recaudó 865 millones de dólares a escala mundial. Hasta esa película, Pratt había interpretado al personaje en seis aventuras diferentes: las tres entregas de Guardianes de la Galaxia, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Thor: Amor y Trueno.

El futuro del MCU después de Avengers: Doomsday

Foto: Marvel Studios

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno estadounidense para el 18 de diciembre y la siguiente gran entrega del equipo será Avengers: Secret Wars, programada para el 17 de diciembre de 2027. Ambas películas están dirigidas por Anthony y Joe Russo, responsables de Infinity War y Endgame, y forman parte de la siguiente etapa de acontecimientos colectivos del MCU.

El nombre Secret Wars proviene de los cómics de Marvel, de la serie publicada entre 1984 y 1985, donde llevan y confrontan a héroes y villanos en un planeta misterioso, bajo la promesa de obtener un poder extraordinario. Más allá de esos estrenos, Feige ha señalado que los X-Men tendrán un papel importante en el futuro del estudio, pues en julio, durante su participación en Bilibili World, situó la llegada de una nueva versión del equipo después de Doomsday y Secret Wars.

Con información de Variety.

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