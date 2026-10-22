Sacha Baron Cohen dice que el boicot contra su nueva película de ‘Ali G’ se relaciona con el antisemitismo

El regreso de Ali G a los cines viene acompañado de llamados al boicot y críticas sobre la vigencia del personaje. Sacha Baron Cohen, conocido por su trabajo en el cine de comedia, respondió a esa recepción en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde relacionó los ataques que recibe con un problema más amplio […]

El regreso de Ali G a los cines viene acompañado de llamados al boicot y críticas sobre la vigencia del personaje. Sacha Baron Cohen, conocido por su trabajo en el cine de comedia, respondió a esa recepción en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde relacionó los ataques que recibe con un problema más amplio en las redes sociales.

¿Qué opina Sacha Baron Cohen sobre Ali G y el antisemitismo?

Entre quienes han cuestionado el regreso están la legisladora laborista Paulette Hamilton y Jordan Stephens, integrante de Rizzle Kicks; ambos destacan entre las voces que consideran anticuado al personaje. El desacuerdo tiene su punto álgido en la cuestión respecto a qué está ridiculizando exactamente y cómo recibe esa burla un público distinto al que lo conoció en un inicio.

Baron Cohen, judío británico y de madre israelí, interpretó parte del rechazo como una expresión del antisemitismo dirigido contra figuras públicas judías: “No me sorprende que los judíos prominentes estén siendo atacados. Sabía que esto iba a pasar”, afirmó. El comediante también se refirió al alcance que percibe en esos ataques: “El nivel de organización es sorprendente, pero esto es una tendencia a presentar a los judíos de determinadas maneras y a intentar silenciarlos”.

Foto: The Hollywood Reporter

Al abordar Israel, declaró: “Bueno, no he dicho nada sobre Israel”. Después expresó su preocupación por las representaciones que se construyen en internet: “Creo que en las redes sociales se está presentando a las personas como cosas que no son, y eso es problemático”. Baron Cohen conectó esa preocupación con su participación en Stop Hate for Profit y su trabajo junto a organizaciones como la NAACP, Color of Change y la Liga Antidifamación. Según explicó, esos esfuerzos buscan combatir la desinformación y la incitación al racismo en plataformas digitales. Las objeciones al personaje, por otra parte, incluyen acusaciones sobre estereotipos raciales y apropiación cultural.

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¿Quién es Ali G y de qué trata la nueva película?

Ali G es un británico blanco de los suburbios que imita expresiones y comportamientos asociados con la cultura negra. El personaje apareció en la televisión británica a finales de los años noventa y se convirtió en una de las creaciones más famosas de Baron Cohen. La nueva película, Ali G: Who Iz I?, lleva al personaje a Estados Unidos, donde intenta recuperar su antigua gloria para sostener a su novia embarazada y al bebé que esperan. La producción también representa el debut de Baron Cohen como director de largometrajes.

El actor explicó que recuperó al personaje porque teme por el rumbo social y encuentra en la comedia una forma de responder: “Quería mostrar el extremismo en ambos lados del espectro político y el peligro de la violencia virtuosa”. El estreno está anunciado para el 23 de octubre.

Sacha Baron Cohen unirá fuerzas con Quentin Tarantino

Foto: Getty

Su siguiente colaboración importante lo llevará al teatro, pues Baron Cohen protagonizará The Popinjay Cavalier, la primera obra teatral escrita por Quentin Tarantino, quien también asumirá la dirección. El proyecto llegará al West End londinense con una comedia de capa y espada ambientada en la Europa de la década de 1830.

Contará el viaje de Rupert Sebastian Thomas Jr., presentado como el mejor actor del mundo, durante un viaje a París para actuar en la Comédie-Française. Unas palabras imprudentes sobre los franceses lo meten en problemas y convierten su recorrido en una aventura peligrosa; el personaje parece destinado a descubrir que dominar un escenario no garantiza saber cuándo cerrar la boca. Las funciones previas comenzarán el 23 de febrero de 2027 en el Phoenix Theatre, y la apertura oficial está prevista para el 18 de marzo. Será el debut de Baron Cohen en el West End.

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