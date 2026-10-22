‘Resident Evil’ se convierte en una de las películas de videojuegos más taquilleras de la historia

La nueva película de ‘Resident Evil’, dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams, alcanzó un nuevo logro en taquilla al ingresar al grupo de las 10 adaptaciones de videojuegos con mayor recaudación mundial. Después de convertirse en la película más exitosa de su propia franquicia y superar los resultados de otros títulos del cineasta, la producción basada en los videojuegos de Capcom sigue rompiendo récords y haciendo historia en la taquilla.

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¿Cuánto ha recaudado ‘Resident Evil’ en todo el mundo?

De acuerdo con Box Office Mojo, ‘Resident Evil’ acumula alrededor de US$361.7 millones a nivel mundial, divididos entre US$148.9 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá y aproximadamente US$212.7 millones procedentes de mercados internacionales.

Austin Abrams en ‘Resident Evil’ (Columbia Pictures)

The Numbers cuenta con una actualización ligeramente posterior que coloca la recaudación global en aproximadamente US$362.7 millones, incluyendo US$149.7 millones en el mercado doméstico y poco más de US$213 millones en territorios internacionales. La diferencia responde al momento en que cada plataforma actualiza sus cifras.

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Con estos resultados, la película dirigida por Cregger logró superar a ‘The Angry Birds Movie’, que recaudó alrededor de US$352 millones, para instalarse en el décimo lugar histórico entre las adaptaciones cinematográficas de videojuegos con mayor taquilla mundial. El desempeño también deja por debajo a ‘Prince of Persia: The Sands of Time’, que terminó su recorrido comercial con alrededor de US$336 millones.

¿Qué películas de videojuegos permanecen por encima?

El listado continúa encabezado por ‘The Super Mario Bros. Movie’, con más de US$1,360 millones, seguida por ‘The Super Mario Galaxy Movie’, que superó los US$1,000 millones, y ‘A Minecraft Movie’, con aproximadamente US$960 millones.

Por encima de ‘Resident Evil’ también permanecen ‘Sonic the Hedgehog 3’, ‘Pokémon: Detective Pikachu’, ‘Warcraft’, ‘Rampage’, ‘Uncharted’ y ‘Sonic the Hedgehog 2’. Esta última, con alrededor de US$405 millones, marca actualmente el siguiente objetivo que tendría que superar la película de Cregger para ascender otro puesto dentro del ranking.

Koimoi estima que ‘Resident Evil’ podría terminar su recorrido mundial entre US$400 millones y US$425 millones. Sin embargo, se trata de una proyección y no de una cifra asegurada. Para alcanzar los US$400 millones, la película todavía necesita sumar cerca de US$37 millones adicionales.

‘Resident Evil’ ya rompió el récord de toda la franquicia

El ingreso al top 10 ocurre después de que la nueva ‘Resident Evil’ también se convirtiera en la película más taquillera de toda la saga. El récord pertenecía anteriormente a ‘Resident Evil: The Final Chapter’, protagonizada por Milla Jovovich, que terminó con poco más de US$312 millones a nivel mundial.

‘Resident Evil: noche cero’ (imagen: Sony Pictures Releasing)

La cinta de Cregger también superó ampliamente el desempeño de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, estrenada en 2021, y estableció desde su primer fin de semana nuevos récords de apertura para la franquicia.

A diferencia de las anteriores adaptaciones, esta entrega presenta una historia original encabezada por Bryan, un mensajero médico interpretado por Abrams que debe llevar un paquete hasta un hospital mientras queda atrapado en un brote en Raccoon Cit. Su recorrido comercial demuestra que esa nueva aproximación consiguió llevar a ‘Resident Evil’ hasta una posición que ninguna otra película de la franquicia había alcanzado dentro de la historia de las adaptaciones de videojuegos.

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