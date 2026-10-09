Adaptaciones de libros dominan Hollywood: Nuevo estudio revela que están superando a las franquicias y los videojuegos

Películas y series basadas en libros generan una demanda global 3.4 veces mayor a la de una producción promedio

Hollywood continúa recurriendo a historias conocidas para atraer espectadores, pero los libros están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor frente a otras fuentes de inspiración. Aunque las franquicias cinematográficas, los cómics y los videojuegos siguen ocupando un lugar importante en la industria, un nuevo análisis revela que las adaptaciones literarias se han convertido en una de las apuestas más relevantes para estudios y plataformas de streaming.

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Su capacidad para conectar con distintos públicos y aprovechar comunidades de lectores consolidadas está transformando las estrategias de producción y distribución.

¿Por qué las adaptaciones de libros están dominando Hollywood?

De acuerdo con un análisis publicado por TheWrap, las obras literarias representaron el 37.6% de todos los títulos basados en propiedades intelectuales existentes que se estrenaron durante 2025. Se trata de la proporción más elevada registrada desde 2017, lo que demuestra la creciente importancia de las novelas y otros textos literarios como material para el cine y la televisión.

Matt Damon en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

Las extensiones de franquicias ocuparon el segundo lugar, con un 22.3%, seguidas de las producciones inspiradas en historias reales, que representaron el 15.2%. En contraste, las adaptaciones de cómics alcanzaron apenas el 5.1%, mientras que los videojuegos representaron el 1.6%.

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El estudio también señala que las producciones basadas en libros generan una demanda global 3.4 veces superior a la de un título promedio. Una de las principales razones es que estas historias llegan acompañadas de comunidades de lectores que conocen a los personajes y mantienen expectativas sobre sus adaptaciones.

Para los estudios, esta ventaja permite desarrollar campañas publicitarias dirigidas a públicos previamente identificados y destacar en un mercado donde cada año aparecen numerosas producciones originales.

Las adaptaciones generan una demanda desproporcionada frente a las historias originales

El análisis revela que las películas inspiradas en propiedades intelectuales existentes representaron solamente el 11.5% de los estrenos cinematográficos de 2025. Sin embargo, concentraron el 47.1% de la demanda total del público.

En televisión ocurrió algo similar: aunque apenas el 13.8% de las nuevas series procedía de materiales previamente existentes, estas producciones acumularon el 37.5% de la demanda.

Los datos ayudan a explicar por qué Hollywood continúa invirtiendo en historias reconocibles. Aunque las producciones originales siguen siendo mayoría, los proyectos basados en materiales conocidos consiguen una atención considerablemente superior a su participación dentro de la oferta.

Esta tendencia también ha reducido una diferencia histórica entre ambos formatos: durante los últimos tres años, la proporción de nuevas series basadas en propiedades intelectuales existentes ha superado a la registrada entre los estrenos cinematográficos.

¿Qué ventajas tienen los libros frente a los videojuegos y los cómics?

Una de las principales fortalezas de las adaptaciones literarias es su capacidad para atraer espectadores de distintas generaciones y perfiles demográficos.

‘Project Hail Mary’ (imagen: Amazon MGM Studios)

Según el estudio, el 73.6% de la audiencia de las producciones basadas en videojuegos es masculina, mientras que el 48.5% pertenece a la generación Z. Aunque esto representa una ventaja para conectar con hombres jóvenes, también evidencia una mayor concentración demográfica.

Las adaptaciones de libros, por el contrario, presentan un alcance generacional más amplio. El 30.6% de su audiencia pertenece a la generación X o a generaciones anteriores.

Producciones como ‘La Odisea’ y ‘Cumbres Borrascosas’ ilustran esta versatilidad: la primera consiguió atraer a hombres jóvenes, mientras que la segunda despertó interés entre mujeres jóvenes. ‘Project Hail Mary’ también figura entre los proyectos literarios destacados en el análisis.

Con estos resultados, Hollywood encuentra en las novelas algo más que historias conocidas: una fuente de proyectos con potencial comercial, públicos diversos y comunidades de seguidores que pueden impulsar su popularidad desde antes del estreno.

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