‘Two and a Half Men’: Holland Taylor revela que jamás le aumentaron el sueldo pese a recibir cuatro nominaciones a los Emmy

La historia de Holland Taylor con Two and a Half Men también tuvo desacuerdos importantes fuera de cámara que ahora sale a la luz. La actriz que interpretó a Evelyn Harper explicó por qué decidió cambiar las condiciones de su participación después de seis años bajo contrato en el pódcast Alchemy with Anthony Mason. Ahí […]

La historia de Holland Taylor con Two and a Half Men también tuvo desacuerdos importantes fuera de cámara que ahora sale a la luz. La actriz que interpretó a Evelyn Harper explicó por qué decidió cambiar las condiciones de su participación después de seis años bajo contrato en el pódcast Alchemy with Anthony Mason. Ahí habló de su inconformidad con la remuneración y el trato que recibió, aunque conserva cariño por varios aspectos del programa.

Holland Taylor y sueldo en Two and a Half Men

Como madre de Charlie y Alan Harper, Taylor tenía un lugar propio dentro de la comedia protagonizada originalmente por Charlie Sheen y Jon Cryer; Evelyn podía incomodar o poner a prueba a sus hijos con unas cuantas palabras, pero la actriz tenía preocupaciones laborales menos divertidas. Al revisar aquella etapa, explicó que el reconocimiento a su interpretación no estaba a la par de la valoración económica que esperaba.

“Nunca me pagaron muy bien en esa serie. Me pagaban lo que había ganado en una serie como ocho años antes o algo así”, afirmó. Después añadió: “Y recibí cuatro nominaciones al Emmy y nunca me dieron un aumento. Normalmente lo hacen”. La Academia de Televisión registra sus cuatro nominaciones como actriz de reparto en comedia por Two and a Half Men en 2005, 2007, 2008 y 2010. Taylor ya había ganado un Emmy en 1999 por The Practice.

Holland Taylor en Two and a Half Men (Foto: IMDb)

El sueldo tampoco fue el único aspecto que mencionó: “Me encantaban muchas cosas de esa serie, pero no se distinguían por sus cortesías”, expresó. Cuando terminó su compromiso de seis años, comunicó que no deseaba renovarlo. Los responsables interpretaron en un inicio esa decisión como una estrategia para obtener mejores condiciones económicas, aunque ella buscaba otra forma de trabajar. Taylor recordó haber contestado: “En realidad podrían pagarme lo que cuesta este edificio, pero no se molesten porque no quiero seguir bajo contrato”.

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¿Holland Taylor participó en todas las temporadas?

Taylor interpretó a Evelyn a lo largo de las doce temporadas de Two and a Half Men. Su decisión después del sexto año no significó una despedida definitiva del personaje, pues aunque dejó de estar sujeta a aquel contrato, comenzó a aceptar apariciones ocasionales según su disponibilidad y sus deseos. La propuesta que hizo tampoco cerraba la puerta al equipo. “Visitaré la serie ocasionalmente si quieren”, les dijo. Evelyn incluso estuvo presente en el episodio final, emitido en febrero de 2015.

Holland Taylor en Two and a Half Men (Foto: IMDb)

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¿Por qué Charlie Sheen sí se fue de Two and a Half Men quién lo reemplazó?

Warner Bros. Television despidió a Sheen el 7 de marzo de 2011 y aquello fue todo un escándalo de la pantalla chica. La producción ya había atravesado una pausa relacionada con su hospitalización y rehabilitación. Después, sus ataques públicos contra Chuck Lorre, CBS y Warner Bros. agravaron el conflicto, y se canceló el rodaje de los episodios restantes de la octava temporada.

El estudio anunció entonces la terminación inmediata de sus servicios, por ello su salida no fue una simple decisión de no renovar comparable con la de Taylor. Sheen perdió el papel de Charlie Harper después de una ruptura pública con los responsables del programa, que debieron resolver cómo continuar una comedia construida alrededor de su personaje.

Ashton Kutcher llegó al rescate para asumir el lugar disponible entre los protagonistas a partir de la novena temporada, pero interpretó a Walden Schmidt, un multimillonario que compra la casa de Charlie. Alan permaneció en la historia, lo que permitió desarrollar una nueva dinámica doméstica. Kutcher trabajó en las cuatro temporadas finales y participó en 88 episodios.

Con información de Variety.