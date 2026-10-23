Marvel Studios temía ser acusada de antisemitismo por elegir a Sacha Baron Cohen como Mephisto

Antes de aceptar un papel en Marvel Studios, Sacha Baron Cohen recibió una propuesta acompañada de una pregunta que no esperaba pero que lo puso a pensar. El actor recordó cómo el equipo de Ironheart le presentó a Mephisto y qué precauciones tomó al ofrecerle el personaje. El relato salió a la luz durante una entrevista en vivo con Josh Horowitz.

¿Qué preocupaba a Marvel al elegir a Sacha Baron Cohen?

Baron Cohen participó en una edición de Happy Sad Confused celebrada en el centro cultural 92nd Street Y de Nueva York, y allí habló de su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel durante la promoción de Ali G: Who Iz I? Al recordar el ofrecimiento, destacó el cuidado con el que los responsables de la serie abordaron su identidad judía.

Según el actor, el equipo quiso asegurarse de que interpretar a una figura diabólica no le resultara ofensivo; Baron Cohen recordó que le dijeron: “Queremos ofrecerte a Mephisto, pero somos conscientes de la asociación negativa que históricamente se ha hecho entre los judíos y el diablo, y queremos asegurarnos de que no te sientas insultado por esta propuesta”. Buscaban conocer cómo se sentía él ante el papel y sus posibles asociaciones: “Fue algo increíblemente considerado y empático de su parte”, expresó, antes de recordar su respuesta: “Sí, estoy bien con eso”.

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Baron Cohen habló sobre el equipo de producción y dirección como integrado casi por completo por personas negras. Que sus colegas identificaran un prejuicio dirigido contra otra comunidad tuvo un valor personal. “Creo que, para los judíos, a veces no nos sentimos vistos”, explicó. Después agregó: “No sentimos que la gente pueda empatizar con nosotros, que nosotros también estamos sufriendo”.

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El rol de Sacha Baron Cohen en Ironheart

Ironheart cuenta la historia de Riri Williams, la inventora interpretada por Dominique Thorne, después de los acontecimientos de Pantera Negra: Wakanda por siempre. La joven regresa a Chicago y queda involucrada en una historia donde su conocimiento tecnológico se enfrenta con fuerzas mágicas. Ahí es justo donde entra Mephisto.

El personaje de Baron Cohen aparece en el desenlace de la temporada. Inspirado en la figura de Mefistófeles, Mephisto es conocido en los cómics por ofrecer acuerdos que explotan los deseos de otros personajes, frecuentemente a cambio de sus almas. Su peligro está relacionado con las promesas que hace y con el precio que termina exigiendo.

En el caso de Riri, la oferta implica recuperar a Natalie, su amiga fallecida, interpretada por Lyric Ross. La protagonista acepta el trato que le propone Mephisto, y así el antagonista entra en la historia mediante una tentación que involucra al duelo, una herida que ninguna de las habilidades tecnológicas de Riri ha podido resolver. La serie fue creada por Chinaka Hodge y cuenta con Ryan Coogler y Zinzi Coogler entre sus productores ejecutivos.

La relación de Sacha con Israel

Sacha Baron Cohen en Ironheart (Foto: Mephisto)

La identidad judía del actor también ha aparecido en la cobertura sobre sus posiciones públicas relacionadas con Israel, pues un antecedente documentado ocurrió en octubre de 2023, cuando firmó una carta dirigida al entonces presidente estadounidense Joe Biden. El texto agradecía sus gestiones para liberar a personas secuestradas por Hamás y pedía que todos los rehenes regresaran a casa. La carta fue difundida bajo la consigna NoHostageLeftBehind y contó con numerosas firmas de la industria del entretenimiento.

Más recientemente, The Hollywood Reporter le preguntó por la posibilidad de que los llamados a boicotear su nueva película de Ali G estuvieran relacionados con su apoyo previo a Israel. “Bueno, no he dicho nada sobre Israel”, respondió. También sostuvo que las redes sociales presentan a algunas personas de maneras que no corresponden con quienes son. En esa misma entrevista, Baron Cohen vinculó parte del rechazo con el antisemitismo y la desinformación.

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