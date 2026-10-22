Director de ‘Godzilla Minus Zero’ revela que se inspiró en dos clásicos de la ciencia ficción de James Cameron

Takashi Yamazaki, director, guionista y supervisor de efectos visuales de ‘Godzilla Minus Zero’, reveló que recurrió a dos de las secuelas más reconocidas de James Cameron para definir su aproximación a la continuación de ‘Godzilla Minus One’. El cineasta japonés explicó que estudió ‘Aliens’ y ‘Terminator 2’ como ejemplos de películas capaces de expandir lo establecido por sus predecesoras, conservar sus bases y, al mismo tiempo, encontrar nuevos caminos narrativos.

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¿Cómo influyeron ‘Aliens’ y ‘Terminator 2’ en ‘Godzilla Minus Zero’?

En declaraciones concedidas a Empire, Takashi Yamazaki explicó que su interés estaba en comprender por qué algunas de las segundas partes dirigidas por James Cameron lograron incluso superar a las películas originales en determinados aspectos.

James Cameron y Oona Chaplin en el detrás de cámaras de ‘Avatar: Fire and Ash’ (imagen: 20th Century Studios)

“Voy a tener que darle crédito a James Cameron. Él analiza la obra original, encuentra otro punto de interés y profundiza mucho más. A menudo, sus secuelas adoptan un enfoque ligeramente distinto, aunque siguen estando muy arraigadas en los cimientos establecidos por la primera película. Me causaba curiosidad cómo sus segundas entregas logran superar a las originales en muchos aspectos.”

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La referencia a ‘Aliens’ y ‘Terminator 2’ llama la atención porque ambas películas ampliaron considerablemente la escala de sus respectivas franquicias sin abandonar los personajes y conflictos establecidos anteriormente. Yamazaki buscó aplicar una lógica similar al regresar al universo de ‘Godzilla Minus One’, una película que combinó el espectáculo del kaiju con una historia marcada por las consecuencias de la guerra, el trauma y la reconstrucción de sus protagonistas.

‘Godzilla Minus Zero’ apuesta por una escala mayor

La secuela continúa los acontecimientos de ‘Godzilla Minus One’ y vuelve a seguir a la familia Shikishima. La historia está ambientada en 1949, dos años después de los sucesos de la primera película, cuando Japón todavía intenta recuperarse de la guerra y de la devastación provocada por Godzilla.

Las primeras reacciones tras su proyección de prensa en el Festival de Cine de Nueva York ya habían señalado precisamente ese crecimiento en escala. Algunos críticos destacaron sus secuencias de acción, efectos visuales y batallas de monstruos, pero también el esfuerzo por mantener el componente emocional.

Una de aquellas reacciones incluso colocó a ‘Godzilla Minus Zero’ junto a ‘Terminator 2’ y ‘The Dark Knight’ como ejemplo de una secuela más ambiciosa que conserva el corazón de su antecesora. Otra la comparó con ‘El Padrino: Parte II’ respecto a la primera entrega.

El reto de continuar una película ganadora del Oscar

La película de 2023 consiguió una fuerte respuesta del público y ademáse terminó ganando el Oscar a Mejores Efectos Visuales. También se convirtió en la película japonesa de Godzilla más taquillera hasta ese momento, con US$116 millones recaudados a nivel mundial.

Con esos antecedentes, la continuación debía justificar su existencia más allá de ofrecer una amenaza de mayor tamaño. La historia de ‘Godzilla Minus Zero’ se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior, y retoma a la familia Shikishima en un Japón que todavía intenta reconstruirse después de la guerra y del ataque del monstruo.

‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: IMDb)

La secuela también amplía considerablemente el terreno de juego. Godzilla será más grande, parte de la acción llegará hasta Nueva York y la producción marca la primera vez que una película japonesa ha sido filmada para pantallas IMAX, de acuerdo con Variety.

Todo esto explica por qué Yamazaki fijó su atención en secuelas que no se conformaron con reproducir el éxito de la primera película. Para el cineasta, el objetivo era encontrar un nuevo punto de entrada dentro de una historia ya establecida y profundizar en él, siguiendo una lógica similar a la que observó en ‘Aliens’ y ‘Terminator 2’.

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