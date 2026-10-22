Inde Navarrette critica el exceso de publicidad en el cine y explica qué quiere la generación Z

Comprar un boleto debería abrir la puerta a una historia que valga la pena ver y esa la inquietud que Inde Navarrette planteó al hablar sobre la relación entre Hollywood y los espectadores jóvenes. La protagonista de Obsesión aprovechó su participación en The Kyle Buchanan Show para explicar qué busca en las películas y qué prácticas de la industria le generan rechazo.

¿Qué opina Inde Navarrette sobre la publicidad en Hollywood?

La actriz habló después de que Obsesión se convirtiera en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. Su experiencia con la película le permitió abordar el tema, que mucho debería interesarte a los estudios, sobre cómo conseguir que los jóvenes sigan comprando entradas. Para Navarrette, la respuesta tiene que considerar tanto las historias ofrecidas como la manera de presentarlas al público.

“La generación Z simplemente quiere ir a ver algo donde no sienta que le están vendiendo algo”, expresó. La actriz admitió su cansancio ante los anuncios dentro de las películas y la colocación de productos. También reconoció que la publicidad forma parte del negocio y recordó que su generación creció con comerciales.“Pero no queremos que nos vendan cosas. Queremos historias originales”, puntualizó.

Foto: Who What Wear

La actriz también cuestionó la idea de que crecer rodeados de dispositivos cambia las necesidades emocionales básicas de los jóvenes. “El hecho de que vivamos en la era de la tecnología no significa que no vivamos una vida humana o sintamos experiencias humanas. Me alegra que Obsesión haya aportado eso. Queremos originalidad y queremos sentir emociones”, afirmó.

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Inde Navarrette llegará a Marvel Studios

Obsesión fue el gran impulso cinematográfico de Navarrette. Escrita y dirigida por Curry Barker, la película presenta a Bear, interpretado por Michael Johnston, quien utiliza un objeto misterioso para conseguir que Nikki, su amiga de la infancia, corresponda a sus sentimientos. El deseo abre una situación aterradora que convierte la búsqueda del amor en una amenaza. La película alcanzó aproximadamente 522 millones de dólares mundiales después de producirse por menos de un millón.

Los ingresos de Obsesión crecieron durante cuatro fines de semana consecutivos, un shock total para la industria tal y como nos ha acostumbrado. Ese comportamiento acompañó la recomendación entre espectadores y dio visibilidad a sus protagonistas. Una película de terror de pequeño presupuesto terminó ocupando un espacio enorme en la carrera de Navarrette, con oportunidades que alcanzan ahora a uno de los estudios más conocidos de Hollywood.

Foto: Getty

Su siguiente paso dentro del cine de superhéroes será interpretar a Rogue en la nueva película de X-Men de Marvel Studios. La actriz fue presentada como parte del elenco durante D23 en agosto de 2026, junto con otros integrantes del proyecto dirigido por Jake Schreier y ahora tendrá la oportunidad de participar en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, esto gracias a una película de presupuesto menor. El estreno de X-Men está programado para el 5 de mayo de 2028.

La llegada a Marvel se suma a The Waffle House Index, un thriller de ciencia ficción adquirido por Apple Original Films. Navarrette participará como protagonista y productora ejecutiva. Después del éxito de Obsesión, su agenda empieza a incluir tanto personajes dentro de franquicias conocidas como trabajo detrás de nuevas producciones. Con tan solo 25 años, tal parece que Inde ya encontró su lugar en Hollywood, así como una sólida base de fans dispuesta a apoyarla.

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