¿Habrá ‘Amos del Universo 2’? El director Travis Knight responde

El paso de Amos del Universo por los cines dejó dudas sobre el futuro de He-Man, pero su llegada a Prime Video abrió otra etapa para la película. Con ese nuevo escenario como contexto, Travis Knight respondió a la posibilidad de continuar la historia de Eternia. La duda surgió durante la promoción de Wildwood, cuando el realizador habló de su experiencia con Nicholas Galitzine y el equipo de la adaptación.

¿Qué dice Travis Knight sobre Amos del Universo 2?

La entrevista con ScreenRant abordó el destino de una película que todavía ofrece caminos para sus personajes. Knight hizo memoria sobre el rodaje con entusiasmo y explicó cómo se relaciona con las historias después de terminarlas. “Estas cosas están fuera de nuestro control”, afirmó el director. Después dedicó algunas palabras al disfrute de trabajar con sus colaboradores: “Fue una alegría hacer esa película, me divertí muchísimo trabajando con ese equipo”.

Eso tampoco significa que haya perdido interés: “Siempre imaginas hacia dónde van las vidas de estas personas después del final de la película, y si el universo, en su sabiduría, nos pide hacer más de estas cosas, estaríamos encantados de darles más”, explicó. La disposición existe, pero lo que le falta es una confirmación de que otra producción haya recibido autorización.

Nicholas Galitzine como He-Man en Amos del Universo (Foto: IMDb)

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“Uno siempre imagina qué sucede con las vidas de estos personajes después de que termina la película y, si el universo, en su infinita sabiduría, nos pide que hagamos más películas como esta, estaríamos encantados de ofrecerle más al público. en cada película que haces, entregas absolutamente todo lo que tienes y simplemente esperas que la película cobre vida propia y logre conectar con las personas a las que quieres llegar”, concluyó.

De acuerdo con ScreenRant, Amos del Universo permaneció cinco semanas consecutivas como la película número uno de Prime Video. Sin embargo, una posición brillante dentro de la plataforma no es lo mismo que una confirmación de producción, ni permite calcular por sí misma cuánto dinero recuperó el estudio después del estreno cinematográfico. Entre las posibilidades que el director había mencionado está una participación importante de She-Ra. La película introduce a Adora, hermana de Adam, en una escena posterior a los créditos, pero no hay más detalles sobre el futuro. De momento solo podemos soñar.

¿Cómo le fue a Amos del Universo en taquilla?

Nicholas Galitzine, Travis Knight y Camila Mendes en Amos del Universo (Foto: IMDb)

La adaptación cuenta la historia del príncipe Adam, quien regresa a Eternia gracias a la Espada del Poder después de quince años de separación y prácticamente la destrucción del mundo que conoce. Allí descubre que Skeletor domina su hogar. Para salvar a su familia y a su civilización necesita la ayuda de Teela y Duncan, además de aceptar su destino como He-Man.

Nicholas Galitzine interpreta a Adam y a He-Man, con Jared Leto como Skeletor. Camila Mendes encarna a Teela e Idris Elba a Duncan, también conocido como Man-At-Arms. El reparto incluye a Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin como la Hechicera y Charlotte Riley como la reina Marlena. Knight dirigió esta producción de Amazon MGM Studios y Mattel Studios. La película tuvo una recaudación mundial de 113 millones, muy lejos del presupuesto reportado: las estimaciones lo sitúan entre 170 y 200 millones. La venta de boletos no alcanzó siquiera ese costo de producción.

La disponibilidad en Prime Video le dio a Amos del Universo otra oportunidad de llegar al público, pero solo el tiempo nos dirá si estos personajes vuelven a ganar la oportunidad de llegar a la pantalla con una nueva aventura.

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