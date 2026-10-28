Las 10 películas más vistas en streaming en la spooky season 2026

La temporada de Halloween cada año provoca un renovado interés por el cine de terror y las plataformas de streaming se han convertido en uno de los principales destinos para quienes buscan este tipo de producciones. Con estrenos que abarcan desde el horror psicológico hasta las posesiones demoníacas, JustWatch publicó una clasificación de las diez películas de terror estrenadas en 2026 que mayor popularidad han alcanzado durante la spooky season.

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El listado presenta resultados interesantes: producciones independientes como ‘Obsession’ y ‘Backrooms’ consiguieron superar a franquicias consolidadas como ‘Scream’ y ‘Evil Dead’.

¿Cuáles son las películas de terror más populares en streaming durante Halloween 2026?

El primer lugar pertenece a ‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, una historia de terror psicológico sobre un joven que utiliza un objeto misterioso para conseguir que su mejor amiga se enamore de él. Sin embargo, su deseo desencadena consecuencias aterradoras relacionadas con la obsesión y la pérdida de autonomía.

‘Obsession’ (imagen: Universal Pictures)

La película está disponible en Peacock en Estados Unidos y ha conseguido destacar entre las producciones más populares del género.

En segundo lugar aparece ‘Backrooms’, dirigida por Kane Parsons y producida por A24. Inspirada en el fenómeno de terror que alcanzó popularidad en YouTube, la cinta explora una dimensión formada por habitaciones interminables y espacios inquietantemente vacíos. Actualmente puede encontrarse en HBO Max en territorio estadounidense.

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La tercera posición corresponde a ‘Hokum’, del director Damian McCarthy, conocido por ‘Oddity’. Protagonizada por Adam Scott, sigue a un escritor que llega a una posada remota donde comienzan a manifestarse acontecimientos sobrenaturales relacionados con una misteriosa bruja.

Las 10 películas de terror más populares en streaming

De acuerdo con los datos de JustWatch, estas son las producciones estrenadas en 2026 que encabezan la clasificación durante la temporada de Halloween:

El cuarto puesto resulta particularmente interesante. ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’, protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, explora el universo del cine slasher desde una perspectiva experimental. Su presencia entre los primeros lugares destaca porque se distribuye exclusivamente mediante MUBI en Estados Unidos, una plataforma especializada en cine de autor.

Por su parte, ‘Send Help’ representa el regreso de Sam Raimi al terror, mientras que ‘Scream 7’ recupera a Neve Campbell como Sidney Prescott.

Hannah Einbinder como Kris y Gillian Anderson como Billy en ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’ (imagen: Mubi)

El terror independiente compite con las grandes franquicias

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es la presencia de películas originales por encima de secuelas de franquicias reconocidas. ‘Ready or Not 2: Here I Come’ continúa la historia protagonizada por Samara Weaving, mientras que ‘Evil Dead Burn’ expande la franquicia creada por Sam Raimi con una nueva historia de posesiones demoníacas.

También destaca ‘Soulm8te’, producción relacionada con el universo de ‘M3GAN’, que originalmente estaba destinada a los cines antes de llegar al mercado digital. Aunque el titular utiliza la expresión «más vistas», es importante precisar que la clasificación de JustWatch midee popularidad e interés en streaming, no cifras verificadas de reproducciones. Asimismo, la disponibilidad de las películas puede variar dependiendo del país y la plataforma.

Fuente.

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