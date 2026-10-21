Creador de ‘IT: Bienvenidos a Derry’ revela detalles de la temporada 2 y dice que mezclará el terror de Pennywise con el cine de gánsteres

La segunda temporada de ‘IT: Bienvenidos a Derry’ continúa tomando forma y promete explorar una etapa muy diferente en la historia del aterrador pueblo creado por Stephen King. Tras los acontecimientos de la primera entrega, la serie de HBO viajará varias décadas al pasado para presentar una nueva historia relacionada con Pennywise.

Ahora, el showrunner Brad Caleb Kane compartió detalles sobre el desarrollo de los próximos episodios y adelantó que la producción combinará el horror sobrenatural con elementos del cine clásico de gánsteres, además de ofrecer una experiencia mucho más sangrienta.

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¿De qué tratará la segunda temporada de ‘IT: Bienvenidos a Derry’?

En una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly, Brad Caleb Kane reveló que la segunda temporada estará ambientada en 1935, durante la Gran Depresión estadounidense. Esto significa que la historia retrocederá 27 años respecto a los acontecimientos de la primera entrega, siguiendo los ciclos de actividad de la entidad que aterroriza Derry.

Pennywise en ‘IT: Welcome to Derry’ (imagen: HBO)

El showrunner explicó que esta nueva ambientación permitirá explorar un estilo narrativo diferente, inspirado en las películas de criminales que popularizó Warner Bros. durante las primeras décadas del cine sonoro.

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“Estamos preparando algo muy emocionante para la segunda temporada sobre lo que no pueddo dar muchos detalles, pero tiene una paleta visual diferente. Estamos en la época de la Gran Depresión, en 1935. No puedo decir nada más, pero imaginen una película de gánsteres de Warner Bros. vista a través del prisma de Pennywise y Stephen King. Más o menos eso es lo que estamos haciendo.”

La trama se concentrará en la banda de los Bradley, un grupo de delincuentes que durante los años 30 cometió robos y otros crímenes en Derry. La organización estaba encabezada por los hermanos George y Al Bradley, acompañados frecuentemente por Kitty Donahue, esposa de George.

En la novela de Stephen King, estos criminales protagonizan uno de los acontecimientos violentos del pasado del pueblo, cuando varios habitantes los emboscan y asesinan durante un tiroteo ocurrido en 1935. Pennywise también estuvo presente durante aquella masacre.

La segunda temporada promete ser mucho más sangrienta

Además de revelar detalles sobre la ambientación, Brad Caleb Kane confirmó que el equipo creativo trabaja activamente en los próximos episodios. Actualmente cuentan con varios guiones y han desarrollado más de la mitad de la historia, mientras se aproximan a la etapa de preproducción.

“Ya estamos de lleno en la sala de guionistas. Contamos con varios guiones, hemos estructurado más de la mitad de la trama de la segunda temporada y estamos entrando en la fase de preproducción.”

El responsable creativo también adelanto que los nuevos capítulos tendrán diferencias importantes respecto a la primera temporada, especialmente en su tratamiento de la violencia.

“Es muy, muy sangrienta, y es muy distinta a la primera temporada.”

Los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti, responsables del desarrollo de la serie, ya habían confirmado que el enfrentamiento contra la banda de los Bradley será un acontecimiento culminante dentro de uno de los episodios.

¿Qué sabemos sobre el regreso de Pennywise?

Pennywise en ‘Welcome to Derry’ (imagen: HBO)

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el reparto de la segunda temporada, las declaraciones del equipo creativo apuntan a que Bill Skarsgård podría regresar como Pennywise, personaje que interpretó tanto en las películas como en la primera entrega televisiva.

Otro cambio importante será la participación de Brad Caleb Kane como único showrunner. Durante la primera temporada compartió esa responsabilidad con Jason Fuchs, quien actualmente desarrolla otros proyectos, entre ellos una película de ‘Transformers’ y una adaptación live action de ‘My Hero Academia’.

Kane también destacó su estrecha colaboración con Andy Muschietti y Barbara Muschietti, a quienes considera los principales responsables de preservar la identidad cinematográfica de la franquicia. Por ahora, HBO no ha anunciado una fecha de estreno para la segunda temporada de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, pero su desarrollo continúa avanzando.

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