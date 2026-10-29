Actor de Jaime Lannister en ‘Game of Thrones’ es captado buscando refugio en Ucrania ante ataques rusos

El actor es embajador de buena voluntad de la ONU desde 2016

El actor danés Nikolaj Coster-Waldau, reconocido internacionalmente por interpretar a Jaime Lannister en ‘Game of Thrones‘, fue fotografiado mientras buscaba refugio en una estación del metro de Kiev, Ucrania, ante la amenaza de nuevos ataques rusos. Las imágenes, captadas el miércoles 28 de octubre y difundidas por Reuters, muestran al intérprete de 56 años utilizando las instalaciones subterráneas de la capital ucraniana para protegerse de posibles bombardeos.

También te puede interesar: ‘Aegon’s Conquest’: Fecha de estreno, historia y todo lo que sabemos sobre la primera película de ‘Game of Thrones’

Su presencia en el país ha sido relacionada con su trayectoria como embajador de buena voluntad de Naciones Unidas y su apoyo público a Ucrania.

¿Qué hacía Nikolaj Coster-Waldau en un refugio de Ucrania?

De acuerdo con información publicada por Reuters, Nikolaj Coster-Waldau fue visto viajando en el metro de Kiev durante una alerta por posibles ataques con misiles y drones rusos. En las fotografías aparece cargando una bolsa de gran tamaño mientras espera un tren que lo trasladaría hasta uno de los refugios subterráneos de la ciudad.

Nikolaj Coster-Waldau en el metro de Kiev (imagen: Reuters)

Otras imágenes muestran al actor sentado sobre una cama plegable, acompañado de un saco de dormir y sus pertenencias personales. También fue fotografiado tomándose una selfie con una ciudadana ucraniana durante su recorrido.

También lee: Lena Headey critica a fans tóxicos de ‘Game of Thrones’ y a Hollywood por proteger a hombres depredadores

Las estaciones del metro de Kiev se han convertido en espacios de protección para miles de habitantes desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Aunque inicialmente se desconocían las razones de su viaje, el actor explicó en un video difundido por India Global Review que buscaba mantener la atención internacional sobre las necesidades de Ucrania, especialmente ante la llegada del invierno.

Su compromiso con Ucrania y Naciones Unidas

Además de su trabajo cinematográfico, Nikolaj Coster-Waldau mantiene una trayectoria vinculada al activismo humanitario. En 2016 fue nombrado embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organización con la que ha promovido iniciativas relacionadas con el cambio climático, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

Su apoyo a Ucrania también se ha manifestado mediante actividades culturales. En febrero de 2026, la Casa de Ucrania en Dinamarca anunció su participación en un evento organizado por el Instituto Cultural Danés, durante el cual varios actores realizaron lecturas de obras de autores ucranianos.

En una entrevista publicada en marzo, el intérprete también expresó su preocupación por la prolongación del conflicto y defendió el derecho de Ucrania a decidir su futuro. Aunque su labor humanitaria es conocida, no se ha confirmado que su estancia en Kiev corresponda a una misión oficial de Naciones Unidas.

¿Qué ha sido de Nikolaj Coster-Waldau después de ‘Game of Thrones’?

Nikolaj Coster-Waldau alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Jaime Lannister durante las ocho temporadas de ‘Game of Thrones‘, producción de HBO que concluyó en 2019 y le consiguió dos nominaciones al Emmy.

Nikolaj Coster-Waldau en el metro de Kiev (imagen: Reuters)

Sin embargo, su carrera comenzó mucho antes. Debutó en el cine danés con ‘Nightwatch‘ (1994) y posteriormente participó en producciones de Hollywood como ‘Black Hawk Down‘ (2001), ‘Kingdom of Heaven‘ (2005), ‘Mama‘ (2013) y ‘Oblivion‘ (2013).

Después del final de la serie de fantasía, continuó trabajando en proyectos como ‘Against the Ice‘ (2022), ‘The Last Thing He Told Me‘ (2023) y ‘King & Conqueror‘ (2025).

Actualmente tiene pendientes de estreno el cortometraje ‘Autopilot‘, el largometraje ‘Cons‘ y ‘The Last Mrs. Parrish‘, película en la que comparte créditos con Jennifer Lopez.

Con información de El País.

No te vayas sin leer: ‘Game of Thrones’: Emilia Clarke confiesa que le costó mucho dejar atrás la serie