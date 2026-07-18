Lena Headey critica a fans tóxicos de ‘Game of Thrones’ y a Hollywood por proteger a hombres depredadores

La actriz también habló sobre las situaciones incómodas que enfrentó al inicio de su carrera

Lena Headey, reconocida mundialmente por interpretar a Cersei Lannister en ‘Game of Thrones’, cuestionó la forma en que Hollywood ha protegido durante décadas a hombres con conductas depredadoras y recordó la reacción que recibió cuando decidió no aparecer desnuda durante una de las escenas más conocidas de la serie.

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En una entrevista con The Telegraph, la actriz británica habló sobre las situaciones incómodas que enfrentó al inicio de su carrera, su experiencia con Harvey Weinstein y la hostilidad de algunos seguidores que consideraron que había engañado al público al utilizar una doble de cuerpo. Headey, cuya trayectoria incluye producciones como ‘300’, ‘Dredd’ y ‘The Brothers Grimm’, señaló que durante años muchas actrices jóvenes aceptaron escenas sexuales o desnudos sin contar con la experiencia o el respaldo necesario para establecer límites dentro de los sets.

Lena Headey en 2026 (imagen: IMAGO / AFF-USA)

¿Por qué Lena Headey criticó la protección a hombres depredadores en Hollywood?

Headey afirmó que la industria suele proteger a hombres poderosos incluso cuando su comportamiento afecta a otras personas dentro de una producción.

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“Esa extraña protección que brindamos a los hombres depredadores del sector, debido al poder desproporcionado que ejercen, frente a la necesidad que tienen las actrices vulnerables de trabajar para llevar comida a la mesa y conseguir el empleo… eso me enfurece.”

La actriz añadió que una experiencia laboral puede quedar completamente arruinada por una sola persona a la que se le permite actuar sin consecuencias. También recordó que fue hasta la aparición del movimiento #MeToo, en 2017, cuando muchas mujeres comprendieron que estas situaciones no eran casos aislados.

Headey sostuvo que las nuevas generaciones de actrices parecen tener mayor disposición para rechazar aquello que las incomoda. “Creo que la mayoría de las mujeres jóvenes con las que hablo ahora en este sector son muy listas. La actitud hoy en día es: ‘Al diablo, no voy a hacer eso’”, comentó.

¿Qué contó sobre Harvey Weinstein y los primeros años de su carrera?

En 2017, Headey acusó a Harvey Weinstein de acoso sexual. La actriz relató que el productor hizo comentarios sugestivos durante el Festival de Cine de Venecia, cuando promocionaban ‘The Brothers Grimm’. Años después, Weinstein supuestamente la invitó a un hotel con el pretexto de mostrarle un guion.

“Caminamos hacia el ascensor y la energía cambió. Todo mi cuerpo se puso en alerta máxima.”

Durante el trayecto en el elevador, Headey le aclaró que únicamente estaba interesada en hablar de trabajo: “No me interesa nada más que el trabajo; por favor, no pienses que he venido aquí contigo por ninguna otra razón. No va a pasar nada.”

La actriz también explicó que, cuando comenzó a trabajar, existía una especie de rito de iniciación para las intérpretes jóvenes, relacionado con escenas de besos, relaciones sexuales y desnudos. En aquel momento aceptaba esas condiciones sin cuestionar si se encontraba en un ambiente seguro.

“Y cuando llegaban esos momentos, creo que ni siquiera me cuestionaba que debía estar a salvo. En cambio, llegaba a casa y lloraba, o pensaba: ‘Vaya, eso fue raro y demasiado familiar’. Ahora miro atrás y pienso: ‘Mmm, aquello fue duro’”.

La reacción de los fans por no aparecer desnuda en ‘Game of Thrones’

Lena Headey como Cersei Lannister en ‘Game of Thrones’ (imagen: HBO)

Headey también recordó la polémica provocada por la caminata de la vergüenza de Cersei en la quinta temporada de ‘Game of Thrones’. Para filmar la secuencia, la producción utilizó una doble de cuerpo y efectos digitales, decisión que provocó críticas en redes sociales.

“Me sorprendió muchísimo la ira, esa idea de que había engañado al público.”

La actriz explicó que la escena fue realizada frente a aproximadamente 3 mil extras y que aparecer desnuda habría dificultado la parte emocional de su interpretación. Consideró que habría entrado en un estado defensivo y que eso no correspondía con la reacción que debía tener Cersei.

Headey ya había explicado anteriormente que no rechazaba los desnudos de manera general, pero que necesitaba sentirse vulnerable para trabajar. “Algunas personas pensaban que yo era menos actriz porque no enseñaba los pechos. La verdad es que fue un poco impactante”, declaró. Su decisión, aseguró, respondió a lo que consideraba necesario para interpretar correctamente al personaje, no a un intento por engañar a los seguidores de la serie.

Con información de Variety.

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