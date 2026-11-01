‘Godzilla Minus Zero’: Actores revelan por qué les asusta el estreno de la secuela

Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe presentaron Godzilla Minus Zero ante el público del Festival Internacional de Cine de Tokio y compartieron los sentimientos que les hacen compañía en esta nueva etapa. Los protagonistas hablaron del estreno comercial durante una jornada con dos funciones agotadas. La secuela de Takashi Yamazaki tuvo una recepción entusiasta, aunque sus actores reconocieron que también viven estos días con nervios.

¿Qué les asusta a las estrellas de Godzilla Minus Zero?

La presentación del domingo 1 de noviembre tuvo invitados que llevaron disfraces y figuras del monstruo a las salas. La película sí que tiene un lugar central en la programación del festival y, al terminar la segunda función en Hulic Hall Tokyo, recibió fuertes aplausos. Antes de esa respuesta, Kamiki y Hamabe aprovecharon su intervención para explicar cómo afrontan el encuentro con los espectadores.

Kamiki dijo sentirse emocionado y “un poco asustado” porque percibe que el entusiasmo del público aumenta conforme se acerca el estreno. Claro que todo tiene que ver con la respuesta que tendrá la película después del éxito de Godzilla Minus One. Interpretar nuevamente al protagonista es formar parte de una continuación que muchos espectadores esperan con sobrado interés.

Minami Hamabe, Ryunosuke Kamiki y Takashi Yamazaki

Hamabe expresó una preocupación parecida y recordó que la primera entrega fue muy querida por los fans de todo el mundo; explicó que ahora sienten la responsabilidad de ofrecer una continuación todavía más ambiciosa. “Para la secuela, bueno, necesitamos que sea aún más grande y mejor. Simplemente tengo curiosidad por ver cómo la recibirá la gente”, señaló ante los asistentes.

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¿De qué trata Godzilla Minus Zero?

Godzilla Minus Zero continúa la historia de Godzilla Minus One, dos años después de lo que vimos en la entrega anterior, cuando Japón intenta recuperarse de la guerra y del ataque del monstruo. La población apenas consigue cierta tranquilidad cuando una nueva amenaza pone en peligro ese proceso de reconstrucción.

El regreso de Kamiki y Hamabe permite retomar la historia de la familia Shikishima. Durante la presentación, ambos invitaron al escenario a Sae Nagatani, quien interpreta a Akiko, la hija adoptiva de sus personajes. “Tener una familia normalmente nos hace más fuertes, pero también puede hacernos vulnerables”, explicó Kamiki. El protagonista dijo que sus personajes intentan poner siempre a la familia en primer lugar. Hamabe invitó al público a disfrutar tanto del destino de los Shikishima como del espectáculo del monstruo. Yamazaki vuelve a encargarse de la dirección, el guion y los efectos visuales.

Minami Hamabe

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Éxito y premios de Godzilla Minus One

Box Office Mojo registró una recaudación mundial de 113 millones de dólares, a partir de un presupuesto aproximado de 15 millones. Su reconocimiento más visible fue el Oscar a mejores efectos visuales en 2024, el primero para una película de Godzilla. La distinción llegó hasta Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima. También fue la primera producción japonesa en ganar esa categoría, un logro relevante para el equipo responsable de convertir al monstruo en una amenaza espectacular.

En Japón obtuvo ocho premios de la Academia cinematográfica, incluidos mejor película, guion y actriz de reparto para Sakura Ando. Los otros reconocimientos fueron por fotografía, iluminación, dirección de arte, sonido y edición. El resultado abarcó actuaciones, escritura y trabajo técnico, además del show visual por el que posteriormente sería reconocida en Hollywood.

Godzilla Minus Zero llegará a salas de cine mexicanas el 5 de noviembre.

Con información de The Hollywood Reporter.