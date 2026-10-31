Taika Waititi se lanza contra los críticos de cine y los acusa de ser artistas frustrados que nunca cumplieron sus sueños

El director neozelandés Taika Waititi, conocido por películas como ‘Thor: Ragnarok‘ y ‘Jojo Rabbit‘, respondió con dureza a los críticos de cine después de la recepción negativa de su más reciente trabajo, ‘Klara and the Sun‘. A través de Instagram, el ganador del Óscar descalificó a quienes cuestionan su trabajo y aseguró que muchos terminaron dedicándose a la crítica porque no consiguieron convertirse en artistas. Su nueva película, protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams, también ha registrado resultados comerciales muy lejos de las expectativas.

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¿Qué dijo Taika Waititi sobre los críticos de cine?

Este 31 de octubre (Halloween y cumpleaños del también neozelandés Peter Jackson), Waititi publicó un mensaje en Instagram en el que aseguró que lleva casi 15 años sin leer reseñas dirigidas contra él o sus colegas, aunque afirmó que sí presta atención a las opiniones del público: “No he leído ninguna reseña dirigida a mí o a mis compañeros en casi 15 años. Pero sí escucho a la gente”, escribió.

Taika Waititi y Jenna Ortega en el set de ‘Klara y el sol’ (imagen: Vanity Fair)

Posteriormente, dedicó unas palabras especialmente despectivas a los críticos profesionales, insinuando que eligieron esa profesión después de fracasar en sus aspiraciones artísticas.

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“Así que, este Halloween, dediquemos un pensamiento a esas tristes almas perdidas que no lograron alcanzar su sueño de convertirse en artistas y, por tanto, terminaron siendo críticos.”

El cineasta también recordó las críticas que recibió ‘Jojo Rabbit‘, película que le permitió ganar el Óscar a mejor guion adaptado en 2020, y concluyó su publicación con otro comentario:

“Las mismas personas que también odiaron ‘Jojo Rabbit’. Irrelevantes. Desconectadas de la realidad. Obsoletas. A la basura.”

‘Klara and the Sun’ recibe duras críticas y fracasa en taquilla

La controversia ocurre después del estreno estadounidense de ‘Klara and the Sun‘, adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro, que sigue a una androide diseñada para acompañar a una adolescente enferma.

La publicación de Instagram película contaba con la imagen de un conocido sitio de cine y TV, donde alcanzó menos del 30% de aprobación de la crítica, frente a una aceptación del 75% de los espectadores. Entre sus detractores está William Bibbiani, quien publicó una reseña negativa en TheWrap. El periodista cuestionó la incapacidad de la película para transmitir emociones convincentes y consideró que su melodrama terminaba perjudicando los temas que pretendía explorar.

Las dificultades también se han trasladado a la taquilla. Con ingresos de apenas 1.067 millones de dólares en Estados Unidos, con un promedio de 823 dólares por sala. Además, señaló que Sony Pictures habría reducido los planes de distribución internacional de la cinta.

Las críticas que han acompañado la carrera de Taika Waititi

Aunque Waititi alcanzó reconocimiento internacional con ‘What We Do in the Shadows‘ y ‘Hunt for the Wilderpeople’, su estilo cómico se ha convertido en motivo de cuestionamientos.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en ‘Thor: Amor y Trueno’ (imagen: Marvel Studios)

Su trabajo en ‘Thor: Love and Thunder‘ recibió críticas por el exceso de bromas y la dificultad para equilibrar el humor con los conflictos dramáticos. Posteriormente, ‘Next Goal Wins’ fue cuestionada por su sentimentalismo y el tratamiento superficial de algunos personajes.

En el caso de ‘Klara and the Sun‘, medios como Variety y The Hollywood Reporter han criticado el tono de la adaptación y su tratamiento de las ideas de Ishiguro. Pese a estos antecedentes, Waititi insiste en que las opiniones de los críticos profesionales carecen de relevancia para él. Su publicación, sin embargo, ha puesto nuevamente bajo atención la relación del director con la crítica cinematográfica y la recepción cada vez más dividida de sus películas.

Fuente.

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