Michael Mann, director de ‘Heat 2’ se dispara accidentalmente en la pierna y termina hospitalizado

El cineasta Michael Mann recibió atención hospitalaria después de un accidente con un arma de fuego en un campo de tiro de Los Ángeles. La noticia sobre el director de Fuego contra fuego salió a la luz este domingo por la mañana y fue seguida por una actualización de su representante. Mann se encontraba trabajando en la secuela de una de las películas más aclamadas de su carrera.

¿Qué le pasó a Michael Mann?

Los primeros reportes no fueron claros sobre la gravedad de la lesión y las circunstancias del accidente. La Policía de Los Ángeles confirmó que atendió el suceso, junto con personal de emergencias. Posteriormente, el equipo del realizador ofreció información sobre su atención médica, lo que permitió precisar su estado después del traslado a un hospital local.

El accidente ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde del sábado 31 de octubre en The Range LA. Según TMZ, Mann intentaba colocar el arma en su funda cuando se produjo el disparo que lo hirió en la pierna. Una ambulancia lo transportó para recibir atención y las autoridades reportaron que se encontraba estable.

Michael Mann, Steve Waddington y Daniel Day-Lewis en el set de El último de los mohicanos (Foto: IMDb)

La actualización de su representante abordó el hecho con un detalles diferente al de los otros reportes: el arma estaba enfundada cuando se disparó. “El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba en su funda, lo que provocó una lesión superficial al director de cine Michael Mann. Recibió tratamiento y está siendo dado de alta”, comunicó a TMZ. La policía describió lo ocurrido como un accidente durante una práctica y aclaró que no existía intención de hacerse daño. El medio también señaló que Mann tiene décadas de experiencia en tiro al blanco.

No te pierdas: Taika Waititi se lanza contra los críticos de cine y los acusa de ser artistas frustrados que nunca cumplieron sus sueños

Lo que sabemos de Heat 2

Mann mantiene en desarrollo la secuela de Fuego contra fuego, también conocida como Heat 2, adaptación de la novela que publicó con Meg Gardiner en 2022. El proyecto retomará el mundo de la película de 1995 mediante acontecimientos anteriores y posteriores a aquella historia. La primera Heat tuvo como protagonistas a Al Pacino y Robert De Niro, intérpretes del detective Vincent Hanna y el ladrón Neil McCauley.

En una clase magistral del Festival Lumière de 2025 explicó que seguía pensando en los personajes y en las posibilidades de su relación. “Los personajes de Heat están muy vivos para mí”, expresó entonces. El cineasta contó que la relación entre aquellos adversarios le sugirió una manera de narrar tanto el pasado como el futuro de la película. La novela desarrolló esa idea, y ahora el propio Mann se encarga de adaptarla al guion de la nueva producción.

Adam Driver y Michael Mann en el set de Ferrari (Foto: IMDb)

Los reportes sobre el reparto incluyen a Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver y Stephen Graham. TheWrap informó que DiCaprio asumiría a Chris Shiherlis, interpretado originalmente por Val Kilmer, y Bale a Vincent Hanna. De Graham ya se comenta que encarnará una versión más joven de Neil McCauley.

Aunque anteriormente se habló de noviembre para iniciar la filmación, Stephen Graham señaló en una entrevista con Today que el trabajo comenzaría en enero. Esa actualización fue difundida el 22 de octubre, antes del accidente de Mann; ahora tendremos que esperar por lo que ocurre en el hospital y el progreso del director.

Heat 2 no tiene fecha de estreno.

Entérate: El anime japonés vive su mejor momento: Sus ingresos casi se triplican en poco más de dos décadas