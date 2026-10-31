El anime japonés vive su mejor momento: Sus ingresos casi se triplican en poco más de dos décadas

La expansión es impulsada por la taquilla, el streaming y las ventas internacionales

La industria del anime japonés atraviesa uno de los periodos más exitosos de su historia. Gracias a la expansión de su público internacional, el crecimiento de las plataformas de streaming y el extraordinario desempeño comercial de franquicias como ‘Demon Slayer‘, la animación japonesa alcanzó ingresos récord durante 2025.

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De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, el mercado ha experimentado un crecimiento sostenido que le permitió casi triplicar su tamaño desde 2002, consolidándose como uno de los sectores más importantes del entretenimiento mundial.

¿Cuánto dinero generó la industria del anime japonés en 2025?

Según las cifras presentadas por la Asociación de Animaciones Japonesas (AJA) durante TIFFCOM, el mercado de contenidos del Festival Internacional de Cine de Tokio, la industria alcanzó ingresos de 4.5 billones de yenes, equivalentes a aproximadamente 28,500 millones de dólares, durante 2025. La cifra representa un incremento del 15.8% respecto al año anterior, cuando el sector había registrado otro máximo histórico.

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ (imagen: Sony Pictures)

El crecimiento se produjo tanto en Japón como en los mercados internacionales. Las ventas en el extranjero generaron alrededor de 16,000 millones de dólares, mientras que el mercado doméstico aportó aproximadamente 12,000 millones. Desde 2020, los ingresos internacionales superan a los nacionales, una tendencia que refleja la creciente popularidad del anime fuera de su país de origen.

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Estas cifras incluyen distintas actividades comerciales, desde la recaudación cinematográfica y los derechos de transmisión televisiva hasta las plataformas digitales, los acuerdos de licencias, la venta de mercancías y los eventos relacionados con las producciones.

‘Demon Slayer’ impulsa el crecimiento internacional del anime

Uno de los principales responsables de este crecimiento fue ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle‘, cuya recaudación mundial se aproximó a los 800 millones de dólares, aunque una parte de esos ingresos corresponde a 2026. La película obtuvo alrededor de 40,000 millones de yenes en Japón, equivalentes a unos 250 millones de dólares, y logró un desempeño internacional considerablemente superior al de su predecesora, ‘Demon Slayer: Mugen Train‘, que también había recaudado aproximadamente 40,000 millones de yenes en territorio japonés.

El fenómeno comercial de la franquicia creada por Koyoharu Gotouge demuestra la capacidad de las producciones japonesas para atraer audiencias masivas fuera de Asia. A ello se suma la popularidad de series como ‘Attack on Titan‘ y ‘Death Note‘, que destacan entre las producciones televisivas mejor valoradas por los usuarios de IMDb, según señaló Masahiro Hasegawa, editor jefe del informe de la AJA.

Japón busca fortalecer una industria que continúa expandiéndose

El crecimiento también benefició a los estudios de animación, cuyos ingresos aumentaron un 8.4%, hasta alcanzar los 506,000 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 3,200 millones de dólares.

Durante la presentación del informe, Kazuko Ishikawa, presidenta de la AJA y de Nippon Animation, subrayó la importancia de garantizar condiciones favorables para los profesionales de la industria:

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ (imagen: Sony Pictures)

“Más que cualquier otra cosa, es fundamental que construyamos un buen ecosistema para los creadores que desarrollan las producciones, así como para todas las personas que los rodean, a fin de que puedan concentrarse en crear historias”.

Por su parte, el gobierno japonés contempla alcanzar 20 billones de yenes en ventas internacionales de contenidos nacionales para 2033 mediante su estrategia IP360, con una meta de 6 billones de yenes correspondientes al anime.

Después de casi triplicar su mercado en poco más de dos décadas, la animación japonesa se prepara para una nueva etapa de expansión, impulsada por una audiencia internacional que representa una proporción cada vez mayor de sus ingresos.

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