Jessica Biel dice que no le conseguirá trabajo a sus hijos en Hollywood: ‘Tendrán que ganarse el papel’

Tener dos padres famosos convierte cualquier interés por la actuación en una decisión familiar delicada. Jessica Biel habló sobre ese dilema al explicar cómo acompaña las inquietudes artísticas de su hijo mayor, Silas, fruto de su matrimonio con Justin Timberlake. Ahora la actriz expresa sus pensamientos y dudas sobre una posible carrera infantil en Hollywood.

Jessica Biel dice no al nepotismo

Durante su entrevista con Josh Smith en Great Chat Show, Biel habló sobre Silas, de 11 años, como un niño interesado en la música, con facilidad para la comedia y una personalidad teatral. También contó que él mismo ya confesó deseos de actuar, un tema que la familia ha tenido que abordar con mayor frecuencia.

Su participación breve en Matchbox: La Película, donde también trabaja Biel, dio pie a establecer una regla. “No puedes simplemente quitarle un papel a esa persona porque eres mi hijo. Eso no está bien. No vamos a hacer eso”, explicó la actriz al recordar lo que le dijo sobre otros niños que estudian actuación y teatro. Si el personaje hubiera requerido un monólogo extenso, no habría permitido que Silas lo interpretara sin la preparación necesaria. “Tendrías que ganarte ese papel”, señaló.

Erica Leershen y Jessica Biel en La masacre de Texas (Foto: IMDb)

La actriz tampoco ocultó sus reservas sobre esa vocación, pues aunque ella y Timberlake procuran mantener a sus hijos alejados de la exposición pública, también quieren escuchar sus intereses. “¡Por favor, no hagas esto! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Es muy difícil!”, expresó al compartir su reacción como madre. Hay cariño en el apoyo, aunque el oficio le provoque preocupación.

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Los casos de Charlize Theron y Sylvester Stallone

Charlize Theron ya habló en meses previos sobre su preocupación por enseñar independencia económica a sus hijas. En el pódcast Therapuss, de Jake Shane, explicó que espera que trabajen y que no pretende financiar toda su vida adulta. “Necesitan conseguir un trabajo que les pague, porque no quiero mantenerlas el resto de mi vida”, afirmó Theron.

Por otro lado, Sylvester Stallone defendió abiertamente otra postura respecto a los contactos profesionales, ejemplificado en su hija Scarlet Rose, quien interpreta a Spencer en Tulsa King, la serie que él protagoniza y produce. Cuando le preguntaron por esa contratación en USA Today, respondió: “Por supuesto que es nepotismo, idiota”. Claro que el actor argumentó que los hijos deben demostrar que pueden conservar el nivel de trabajo requerido.

Famosos nepobabies de Hollywood

Jessica Biel y Justin Timberlake (Foto: Getty)

Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, es uno de los ejemplos más conocidos. La actriz de Stranger Things admitió que sus conexiones familiares influyeron en su contratación para Había una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino. Haber realizado una audición, explicó posteriormente, no significaba que su parentesco hubiera sido irrelevante para obtener aquella oportunidad

La misma película incluyó a otras intérpretes con padres famosos, como Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell, y Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore. Esos vínculos ayudan a entender por qué el término nepobaby se utiliza al hablar del acceso a Hollywood, aunque cada trayectoria y cada contratación deben examinarse por separado.

Dakota Johnson pertenece a otra familia con varias generaciones en el cine, pues es hija de Melanie Griffith y Don Johnson, además de nieta de Tippi Hedren. Su debut cinematográfico fue en Crazy in Alabama, junto a su madre; años después protagonizó Cincuenta sombras de Grey Otros casos famosos son Jack Quaid, Zoe Krävitz, Lily-Rose Deep y Maude Apatow.

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