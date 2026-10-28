Jennifer Lawrence confirma que volverá como Katniss Everdeen: ‘Es una locura’

Once años después de despedirse de Katniss Everdeen en el cine, Jennifer Lawrence volvió a trabajar con compañeros que compartieron una etapa decisiva de su carrera. La actriz confirmó su participación en la próxima película de Los juegos del hambre y reveló una experiencia cargada de afecto y bromas entre quienes se conocen demasiado bien.

¿Qué contó Jennifer Lawrence sobre volver como Katniss?

Lawrence habló del rodaje durante su participación en el pódcast Call Her Daddy y ahí se concentró en el ambiente de trabajo, así como en los vínculos que conserva con el equipo de la saga. El regreso significó retomar un personaje totalmente fijado a su juventud, por lo que fue muy valioso compartir una vez más un espacio profesional con personas muy cercanas.

“Fue increíble. Fue una locura. Era el mismo equipo”, expresó la actriz. También hizo notar que trabajó con el mismo asistente de dirección, un colaborador con quien ha coincidido muchas veces. Josh Hutcherson y Woody Harrelson claro que también formaron parte de esa experiencia: “Fue muy emotivo. Josh y yo ni siquiera caminábamos al baño sin abrazarnos. Fue muy hermoso”, contó Lawrence. El lazo que la une a ella con el actor de Peeta Mellark se mantiene entrañable después de cuatro películas compartidas entre 2012 y 2015.

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Con Harrelson vino la anécdota más traviesa: “Y Woody, obviamente, entró por la ventana de mi habitación de hotel sin invitación. No sería lo mismo si respetara los límites o usara una puerta”, bromeó Lawrence. El famoso equipo por fin se reunió para un encuentro muy especial y nosotros estamos muy emocionados por ser testigos de ello.

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Claro que la disposición de Lawrence para recuperar a Katniss ya tenía antecedentes, pues durante la promoción de Hazme el favor, en 2023, había expresado un alto entusiasmo por una oportunidad adecuada. Sin embargo, también recuerda las dudas que sintió al aceptar la primera película, ya que tenía solo 20 años y le preocupaba cómo una producción de esa escala afectaría su vida personal y su carrera.

En Call Her Daddy explicó que siempre había querido ser madre y que imaginaba una trayectoria distinta trabajando en producciones independientes. El fenómeno de Crepúsculo le había permitido observar la exposición que podía acompañar a una saga juvenil. Ahora, al hablar de su retorno, el recuerdo de aquellas inquietudes comparte espacio con el cariño por sus compañeros.

El amanecer de la cosecha, la siguiente película de la saga

La nueva entrega adapta la novela de Suzanne Collins y retrocede 24 años respecto de la primera historia de Katniss. Su protagonista es Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada en su etapa adolescente. La acción comienza la mañana de la selección para los quincuagésimos Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

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Haymitch tiene 16 años y enfrenta una edición especialmente cruel, con el doble de tributos. Francis Lawrence dirige la adaptación, cuyo estreno está programado para el 19 de noviembre. El elenco incluye a Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace y Maya Hawke. También participan Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr. y Ben Wang.

¿Cuánto dinero recaudaron todas las películas de Los juegos del hambre?

Los juegos del hambre, de 2012, obtuvo 677 millones de dólares. En llamas, estrenada en 2013, recaudó 864 millones y conserva el primer puesto de la saga. Sinsajo: Parte 1, de 2014, registró 766 millones de dólares. Sinsajo: Parte 2, que cerró la historia cinematográfica de Katniss en 2015, obtuvo 650 millones. Finalmente, Balada de pájaros cantores y serpientes, la precuela estrenada en 2023, sumó 347.9 millones de dólares en la taquilla mundial. La suma de los importes exactos registrados por esa fuente es de 3.3 mil millones de dólares, y claro, no por nada los productores siguen ofreciendo nuevas adaptaciones y la pluma de Collins no deja de fluir.

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