Todo lo que debes saber de ‘You can see everything’, el documental sobre Elizabeth Holmes, la mujer que engañó a Silicon Valley

El escándalo de Theranos, una de las mayores estafas corporativas de Silicon Valley, regresa a la pantalla con una propuesta que ha sorprendido tanto a la crítica como al público. ‘You Can See Everything‘, el nuevo documental de A24 dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, ofrece una mirada íntima a Elizabeth Holmes, la empresaria que prometió revolucionar la medicina mediante una tecnología de análisis de sangre que nunca funcionó como anunciaba.

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La película, estrenada en Estados Unidos el 16 de octubre de 2026, se ha convertido en un fenómeno cinematográfico gracias a su peculiar combinación de investigación, humor incómodo y reflexiones sobre la manipulación de la realidad.

¿De qué trata ‘You Can See Everything’?

El documental comienza en abril de 2023, cuando Elizabeth Holmes está a 34 días de ingresar a una prisión federal para cumplir una condena de más de 11 años por defraudar a inversionistas de Theranos.

Elizabeth Holmes en ‘You Can See Everything’ (imagen: A24)

La empresaria y su pareja, Billy Evans, permiten que Nathan Fielder y Lance Oppenheim documenten su vida familiar en una residencia alquilada en Del Mar, California, donde viven con sus dos hijos. Sin embargo, lo que podría haber sido un retrato naturista de los últimos días de libertad de Holmes resulta en una investigación sobre la manera en que la exdirectora ejecutiva interpreta sus propias acciones.

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Durante las entrevistas, Holmes insiste en que nunca engañó deliberadamente a los inversionistas y sostiene que sus declaraciones sobre la tecnología de Theranos fueron malinterpretadas. Fielder, conocido por sus programas ‘Nathan for You‘ y ‘The Rehearsal‘, cuestiona constantemente sus explicaciones mientras intenta comprender si realmente cree en su propia versión de los acontecimientos.

La película también explora el comportamiento de Evans y su participación en nuevos proyectos empresariales relacionados con la tecnología de análisis sanguíneos. A medida que avanza el documental, la relación entre los protagonistas y los cineastas se vuelve cada vez más complicada.

¿Quién es Elizabeth Holmes y qué ocurrió con Theranos?

Elizabeth Holmes fundó Theranos con la promesa de desarrollar dispositivos capaces de realizar numerosos análisis clínicos utilizando apenas unas gotas de sangre. La compañía llegó a alcanzar una valoración de aproximadamente 9 mil millones de dólares y atrajo inversiones de empresarios influyentes, incluidos Rupert Murdoch y Larry Ellison. Su junta directiva también contó con figuras como Henry Kissinger, George Shultz y James Mattis.

Sin embargo, las investigaciones periodísticas de John Carreyrou revelaron graves irregularidades en las afirmaciones sobre el funcionamiento de la tecnología. La empresa terminó colapsando y Holmes fue declarada culpa de fraude contra inversionistas.

Elizabeth Holmes en ‘You can see everything’ (imagen: A24)

Su historia inspiró libros, podcasts y producciones audiovisuales, incluida la miniserie ‘The Dropout‘, protagonizada por Amanda Seyfried, quien ganó un Emmy por interpretar a la empresaria.

¿Por qué Amanda Seyfried aparece en el documental?

Uno de los elementos inesperados de ‘You Can See Everything‘ es la participación de Amanda Seyfried, quien vuelve a interpretar a Holmes después de su trabajo en ‘The Dropuot‘. Cuando los documentalistas pierden acceso directo a la empresaria tras su encarcelamiento, recurren a la actirz para recrear conversaciones y acontecimientos que no pudieron registrar con sus cámaras.

Christopher Abbott también participa interpretando a Billy Evans en algunas dramatizaciones. Esta decisión transforma la estructura del documental, que comienza a mezclar acontecimientos reales con reconstrucciones interpretadas por actores. Incluso Seyfried aparece como ella misma, observando imágenes de Holmes mientras esta mira escenas de ‘The Dropout’.

La película utiliza estos recursos para cuestionar hasta qué punto es posible conocer las verdaderas intenciones de una persona a través de su comportamiento frente a las cámaras.

El documental que Nathan Fielder estuvo a punto de no realizar

Aunque actualmente es uno de los mayores éxitos de A24, ‘You Can See Everything’ pudo haber sido cancelado antes de convertirse en una película. En declaraciones recogidas por Variety, Oppenheim explicó que Fielder negoció una cláusula especial con el estudio que les permitía abandonar la producción si no encontraban una historia interesante.

Amanda Seyfried en ‘The Dropout’ (imagen: IMDb)

Oppenheim recordó la propuesta que su compañero presentó a A24:

“Si no encontrábamos nada, podíamos simplemente desecharlo todo; podíamos tirarlo al cubo de la basura.”

El acuerdo permitió que los cineastas trabajaran sin la obligación de entregar un producto terminado. Durante el rodaje, incluso consideraron que las contradicciones de Holmes y Evans eran tan desconcertantes que merecían convertirse en el centro de la historia.

En una conversación reciente con The Hollywood Reporter, Fielder reconoció que todavía intenta comprender lo que ocurrió durante la filmación:

“Cuando estás dentro de su burbuja, te encuentras en un estado mental distinto al que tienes cuando sales de ella y te adentras en el mundo de los demás.”

¿Qué dicen las críticas y cuánto ha recaudado?

La película debutó sorpresivamente en el Festival de Cine de Telluride el 6 de septiembre de 2026, antes de llegar a los cines estadounidenses el 16 de octubre. Su estreno consiguió 15.6 millones de dólares durante el primer fin de semana, la segunda mayor apertura para un documental no musical en Estados Unidos, solamente detrás de ‘Fahrenheit 9/11‘, de Michael Moore.

Póster de ‘You can see everything’ (imagen: IMDb)

Con un presupuesto estimado de 7 millones de dólares, la producción ya acumula aproximadamente 45.1 millones de dólares en taquilla. La recepción también ha sido extraordinaria: cuenta con una calificación de 97 sobre 100 en Metacritic. Su reconocimiento ha impulsado rumores y pronósticos sobre una posible nominación al Óscar a Mejor Película, algo que ningún documental ha conseguido hasta ahora.

¿Cuándo se estrena ‘You Can See Everything’ en México?

Aunque A24 ha enfrentado críticas por retrasar la distribución internacional de la película, su llegada a México ya tiene fecha. Sony Pictures estrenará el documental en cines mexicanos el 26 de noviembre de 2026, bajo el título ‘Puedes verlo todo‘.

Con una duración cercana a las tres horas, la cinta representa una propuesta poco convencional que convierte el escándalo de Theranos en una exploración sobre la mentira, el poder, la representación pública y los límites del cine documental.

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