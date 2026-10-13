J.K. Rowling tendrá documental: Todo sobre la nueva producción de BBC

La BBC prepara una producción documental sobre J.K. Rowling que revisará su trayectoria literaria y ese lugar que ocupa en la vida pública británica. El proyecto abarcará la historia de la escritora detrás de Harry Potter y las numerosas discusiones que acompañan su nombre. Este año, además, Rowling presumirá la nueva adaptación televisiva de los libros que la convirtieron en una de las autoras más acaudaladas del mundo.

¿Qué sabemos del nuevo documental sobre J.K. Rowling?

La propuesta mostrará dos caras de la autora que acercó a millones de lectores a Hogwarts y la personalidad pública cuyas opiniones han provocado desacuerdos. La BBC tiene la intención de examinar cómo ambas facetas se relacionan con cambios sociales ocurridos a lo largo de las últimas tres décadas.

El proyecto lleva por ahora el título provisional J.K. Rowling y tendrá dos episodios de una hora. Su producción está a cargo de Rogan Scotland, compañía responsable de Becoming Frida Kahlo; BBC Studios gestionará la distribución internacional. Rowling no participará en la docuserie y, para reconstruir su historia de vida, el equipo recurrirá a material de archivo y a sus escritos, además de entrevistar a personas que trabajaron con ella.

Harry Potter de HBO Max (Foto: Warner)

El primer episodio recorrerá su infancia y los años en que escribía en cafeterías de Edimburgo, antes del éxito editorial. La publicación del primer Harry Potter, en 1997, será parte de la narración. Los siete libros terminaron dando origen a un negocio que llegó al cine y a los parques temáticos, además de otros formatos.

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Simon Young, responsable de encargos de historia de la BBC, explicó el interés del proyecto: “Ninguna historia cultural de Gran Bretaña en el siglo XXI estaría completa sin la historia del niño mago que creó J.K. Rowling”. El anuncio todavía no incluye una fecha concreta de transmisión para el documental.

La segunda entrega estudiará la participación de Rowling en debates públicos y el crecimiento de su influencia política, tema que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Entre los asuntos contemplados están la independencia de Escocia y el feminismo, además de la libertad de expresión y la identidad de género; claro que las redes sociales tendrán un lugar muy relevante en esa parte de su historia. El comunicado del documental presenta esa división.

“Admirada por sus seguidores como una defensora intrépida de los derechos de las mujeres y condenada por críticos que la consideran una opositora a la igualdad trans, se encuentra distanciada de algunos de los actores y fans que alguna vez apoyaron su obra”.

Las polémicas de J.K. Rowling

J.K. Rowling (Foto: Getty)

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 2020, cuando Daniel Radcliffe respondió a sus comentarios sobre género. En un texto publicado por The Trevor Project, el actor afirmó: “Las mujeres transgénero son mujeres”. También dirigió unas palabras a los lectores que se habían sentido heridos por las declaraciones de Rowling; Emma Watson expresó igualmente su apoyo a las personas trans.

Las diferencias con ambos intérpretes continuaron durante los años siguientes, pues en 2024 Rowling volvió a cuestionar sus posturas y rechazó la posibilidad de aceptar eventuales disculpas.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter?

La adaptación de HBO está prevista para el 25 de diciembre, y podrá verse en HBO y HBO Max. La primera temporada lleva el nombre de Harry Potter y la piedra filosofal. La historia regresará a los primeros años de Harry y su vida con los Dursley, así como el descubrimiento de que pertenece al mundo mágico. Después llegará su ingreso a Hogwarts, donde comenzará a construir amistades y a conocer su pasado. La producción promete recuperar detalles de los libros que no aparecieron en las adaptaciones cinematográficas.

Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter. Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. Entre los adultos están John Lithgow como Albus Dumbledore y Janet McTeer como Minerva McGonagall. Paapa Essiedu interpretará a Severus Snape y Nick Frost será Rubeus Hagrid. Francesca Gardiner es la showrunner y Mark Mylod dirige varios episodios; Rowling participa como productora ejecutiva de esta adaptación.

El nuevo documental de BBC no tiene fecha de estreno.

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