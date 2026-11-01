Actor de ‘James Bond’ opina que la nueva película necesita reinventarse por completo: ‘El mundo ha cambiado demasiado’

Ben Whishaw, quien interpretó a Q en las películas de James Bond protagonizadas por Daniel Craig, compartió su opinión sobre el futuro del agente 007. El actor habló del reto creativo que enfrenta la siguiente entrega y recordó cómo se trabaja dentro de una producción cuyo secretismo alimenta el interés del público mucho antes del estreno.

¿Qué opina Ben Whishaw sobre el futuro de James Bond?

Whishaw conoce la saga por su trabajo en Skyfall, de 2012; Spectre, de 2015, y Sin tiempo para morir, de 2021. Durante esas tres películas dio vida al especialista encargado de proporcionar tecnología y equipo al agente británico. El relevo de Craig es ahora el mayor asunto pendiente de Amazon MGM Studios.

En una entrevista con The Sunday Times, Whishaw planteó que la continuidad de Bond exige revisar su relación con el presente. “El mundo ha cambiado tanto después de la última película de Bond que hay que encontrar qué sigue siendo relevante en ella. Creo que necesita reinventarse por completo. Pero no me corresponde a mí decirlo”, expresó.

Ben Whishaw como Q en 007: Operación Skyfall (Foto: IMDb)

El actor también habló sobre la discreción con la que se manejan los rodajes. “Cuando trabajas en ella, todo es increíblemente secreto, casi como ser un espía; solo recibes las páginas del guion en las que participas”, explicó. “Es una táctica para crear suspenso y glamour, pero es algo divertido”, comentó.

No te pierdas: ‘Clayface’ alcanza los 80 millones de dólares en taquilla y podría derrotar a ‘Supergirl’

El nuevo James Bond todavía no llega

Amazon MGM Studios no ha anunciado quién sucederá a Daniel Craig, pero su postura oficial confirma que la búsqueda está en marcha y que no comentará detalles específicos del proceso de selección. La identidad del protagonista continúa pendiente de una comunicación del estudio, aunque distintos medios han informado que las pruebas se encuentran en una fase avanzada.

Variety reportó que las pruebas finales podían comenzar el pasado viernes 23 de octubre y extenderse durante la semana siguiente. Callum Turner y Jack Lowden se encontraban entre los nombres mencionados por sus fuentes. El proceso está dirigido por Nina Gold, responsable de selección de reparto, y todavía no contaba con una fecha pública para comunicar el resultado. The James Bond Dossier señaló que al menos cuatro actores habían recibido propuestas para realizar esas pruebas e incluyó a Lowden, Turner y Josh O’Connor entre los posibles participantes.

Ben Whishaw como Q en 007: Operación Skyfall (Foto: IMDb)

Entérate: Jennifer Lawrence dice que no quiere volver a interpretar a Mystique nunca más

Todo sobre la nueva película de Denis Villeneuve

Lo que sí tiene confirmación es el equipo principal detrás de cámaras, pues Denis Villeneuve dirigirá la película; Amy Pascal y David Heyman serán los productores, y Tanya Lapointe participará como productora ejecutiva. Amazon anunció la incorporación del director en junio de 2025, lo que pone al responsable de Duna al frente de la siguiente aventura cinematográfica de 007.

Villeneuve explicó entonces que su relación con Bond comenzó en la infancia, cuando veía sus películas con su padre: “Mi intención es honrar la tradición y abrir el camino para muchas nuevas misiones”, declaró. El guion está a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Su trayectoria también incluye los libretos de Promesas peligrosas y Spencer, además de Locke, que escribió y dirigió.

En marzo del año pasado, Amazon MGM Studios concretó una empresa conjunta con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson mediante la cual obtuvo el control creativo de la propiedad intelectual. El cambio otorga al estudio la responsabilidad de desarrollar el siguiente capítulo después del cierre de Craig en Sin tiempo para morir. Por el momento no hay fecha de estreno para la nueva película.