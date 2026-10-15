Denis Villeneuve revela por qué aceptó dirigir la nueva película de James Bond: ‘Necesitaba alejarme de Arrakis’

El director Denis Villeneuve explicó qué lo llevó a aceptar la dirección de la próxima película de James Bond y cómo esa decisión se relaciona con el cierre de su trilogía de Duna. En una nueva entrevista con Empire, el cineasta canadiense habló del momento creativo que atraviesa al completar la historia de Paul Atreides y preparar su siguiente aventura cinematográfica.

¿Por qué Denis Villeneuve necesitaba de James Bond?

La llegada de Villeneuve a la saga del agente británico tiene un componente personal. Cuando Amazon MGM Studios anunció su contratación, el director recordó que veía las películas de 007 con su padre y expresó su cariño por el personaje. Echarse en cima esa responsabilidad significaba trabajar con una personaje muy afín a sus primeros recuerdos como espectador de cine.

Sin embargo, su explicación a Empire revela que después de tres películas ambientadas en el universo de Frank Herbert, buscaba un proyecto que lo ayudara a tomar distancia. “Pensé: ‘Cuando termine, necesito un cohete muy potente que me saque de Arrakis’. Cuando me pidieron hacer la próxima de Bond, dije: ‘Está bien, esto es lo que necesito’”.

Denis Villeneuve en el set de Blade Runner 2049 (Foto: IMDb)

Ese cansancio también influyó en la manera de abordar la tercera entrega: “Dije: ‘Tal vez sea buena idea volver a este proyecto, no por nostalgia, no porque lo extrañe, por lo contrario: estoy cansado de él’”. Su intención era mantener una mirada exigente: “Quiero asegurarme de ser severo con el material. De no ser complaciente”.

No te pierdas: Sylvester Stallone se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de riesgo durante años: ‘Fui un idiota’

Para la siguiente película de 007, el equipo anunciado incluye a Amy Pascal y David Heyman como productores, con Tanya Lapointe en la producción ejecutiva. Steven Knight está a cargo del guion. Amazon MGM Studios también confirmó que la búsqueda del protagonista sigue en marcha, pero sin revelar quién heredaría el personaje que interpretó Daniel Craig.

Los cambios que vendrán con Duna: Parte Tres

Antes del espionaje queda una cuenta pendiente con Paul Atreides. Duna: Parte Tres adapta El mesías de Dune, la novela con la que Herbert continuó su historia. La película cerrará la trilogía de Villeneuve y se desarrollará 17 años después de los acontecimientos de la segunda entrega; el salto temporal permitirá observar las consecuencias del ascenso de Paul al poder. El joven que llegó a Arrakis ya ha pasado años gobernando como emperador, y sus decisiones han alterado la galaxia para siempre.

Amy Adamas y Denis Villeneuve en el set de La llegada (Foto: IMDb)

Villeneuve contó a Empire un poco de los cambios para esa etapa. “La idea era intentar hacer una película que tuviera el mismo ADN, es una película de Duna, pero es una película muy diferente. Tiene un ritmo diferente”. El director habló sobre Paul como alguien que vive “con la carga de lo que creó, intentando encontrar una salida de esta espiral de violencia”.

Sobre su personaje, Timothée Chalamet también ofreció algunas palabras a Empire: “Esa expresión, ‘antihéroe’, quizá se usa con demasiada ligereza, pero es fantástico explorarla como actor, cuando no es algo puramente redentor”, señaló.

Además de Chalamet, en Duna: Parte Tres veremos el regreso de Zendaya como Chani, Florence Pugh como Irulan Corrino, Jason Momoa como Duncan Idaho, Javier Bardem como Stiglar; además la incorporación de Anya Taylor-Joy como Alia Atreides y Robert Pattinson como Scytale. De acuerdo con Legendary, la película se estrena en salas de cine el 17 de diciembre, el mismo día que Avengers: Doomsday de Marvel Studios.

Entérate: Zendaya ya tiene nueva película: Todo sobre su siguiente proyecto con Alex Garland, director de ‘Guerra Civil’ y ‘Elden Ring’