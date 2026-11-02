Dave Bautista busca el físico de un dios y revela su progreso para ser Kratos en ‘God of War’

Dave Bautista compartió un nuevo vistazo a su preparación física para interpretar a Kratos en God of War, la muy esperada adaptación televisiva de Prime Video. El actor mostró el resultado de su trabajo con pesas, tarea que acompaña su incorporación a una producción con cambios importantes de reparto y muchos comentarios mixtos en redes sociales.

El progreso de Dave Bautista para God of War

El intérprete de Drax en Guardianes de la Galaxia ya había compartido avances de su entrenamiento en septiembre. Entonces explicó que había retomado las pesas y todavía disponía de tiempo para alcanzar la condición que necesitaba. En una nueva historia de Instagram, Bautista escribió: “Subí 20 libras para GOW”, es decir, unos nueve kilogramos. El video incluyó además un adhesivo con el número 250, correspondiente a 113 kilogramos de peso total. Con una camiseta de God of War y los brazos flexionados, el actor presumió a sus fans el avance.

Bautista había reducido considerablemente su peso después de trabajar en Llaman a la puerta. Parade reportó que superó las 300 libras para aquella película y después perdió alrededor de 75. Su preparación para Kratos es otro ajuste corporal dentro de una carrera en la que las exigencias físicas han variado entre proyectos. Puedes ver la reciente muestra a continuación:



Foto: Instagram

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Los altibajos de God of War

La contratación de Bautista se confirmó en agosto, después de que Ryan Hurst tuviera que abandonar el papel. De acuerdo con el medio Variety, el protagonista original sufrió un desgarro de bíceps durante el rodaje y necesitó cirugía. Su recuperación habría pospuesto la reanudación de la producción hasta 2027, circunstancia que llevó a Amazon y Sony a buscar otro intérprete.

El relevo también tuvo consecuencias para el material filmado, pues las cámaras habían comenzado a trabajar en Vancouver en febrero y las escenas con Hurst debían grabarse nuevamente con Bautista. Por ello, el cambio de protagonista es una modificación caótica del calendario y del trabajo realizado, además de una nueva versión del lazo entre Kratos y su hijo.

Por otro lado, la primera fotografía promocional, con Hurst y Vinson caracterizados, también recibió fuertes críticas por parte de medios de comunicación y fans. David Jaffe, creador del videojuego original, cuestionó la imagen, aunque también expresó confianza en Ronald D. Moore y en el equipo responsable.

¿De qué tratará la serie?

Dave Bautista en el estreno de Dune: Parte Dos (Foto: Getty)

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Esta adaptación contará la historia de Kratos y Atreus en su viaje para esparcir las cenizas de Faye, esposa del guerrero y madre del niño. La serie tomará como referencia los dos videojuegos más recientes de la historia principal, ambientados en la mitología nórdica. La pérdida familiar será el punto de partida de una aventura atravesada por peligros y tensiones entre padre e hijo.

Atreus tiene diez años y, tras la muerte de su madre, debe aprender a convivir con un padre distante al que apenas conoce. El niño es un arquero curioso que busca la aprobación de Kratos, mientras que el guerrero quiere prepararlo para sobrevivir, aunque también tendrá que escuchar lo que su hijo puede enseñarle.

El reparto incluye a Mandy Patinkin como Odín, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Max Parker como Heimdall y Ed Skrein como Baldur. Ronald D. Moore encabeza la producción creativa y Frederick E. O. Toye dirige los primeros dos episodios. Prime Video encargó dos temporadas, aunque todavía no anuncia una fecha de estreno.