‘Thirteen in Gaza’: Todo sobre la nueva película del director palestino Hosam Abu Dan

Thirteen in Gaza, del cineasta palestino Hosam Abu Dan, continúa su recorrido internacional con un acuerdo de distribución en Francia a cargo de Koudéta Films. La producción aborda la relación entre un padre y su hija bajo las condiciones del desplazamiento forzado. Tras su paso por festivales, la película prepara nuevas exhibiciones y amplía las posibilidades de que su historia encuentre público fuera de Palestina.

¿De qué trata Thirteen in Gaza?

El primer largometraje de ficción de Abu Dan observa cómo la guerra altera los espacios más personales de una familia. Su relato presta atención a la convivencia, el cuidado y las dificultades de crecer cuando las personas carecen de condiciones básicas de seguridad. La producción se filmó íntegramente en la Franja de Gaza, de modo que el equipo palestino trabajó en condiciones de guerra.

La protagonista es Raghad, una adolescente de 13 años interpretada por Mary Ziyara. Después de que un bombardeo destruye su hogar y mata a varios integrantes de su familia, vive con su padre, papel a cargo de Feras Al Masri, en un campamento de refugiados. En un espacio saturado, donde la privacidad es prácticamente inexistente, Raghad enfrenta la pubertad y el duelo.

Thirteen in Gaza (Foto: IMDb)

El padre intenta protegerla, pero la pobreza restringe sus opciones; además, su relación con Khalil, un comerciante que obtiene beneficios de la economía de guerra, lo coloca ante decisiones morales difíciles. La película explora cómo la necesidad de sobrevivir puede exponer a una familia a nuevas formas de abuso, incluso en el lugar donde busca refugio.

No te pierdas: Johnny Depp confirma que sí quiere regresar como Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’

“No quería colocar la destrucción en el centro del encuadre”, explicó Abu Dan. En el comunicado de MAD World, el director señaló que le interesaban las consecuencias menos visibles del desplazamiento, como la pérdida de intimidad dentro de las tiendas, la incertidumbre, el cuidado del cuerpo y las relaciones de poder que surgen alrededor de la escasez. Thirteen in Gaza dura 77 minutos y tiene un guion de Khalil Al-Muzayyen. Abu Dan también asumió tareas de producción y edición, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Yousef Al Mashharawi. Ghassan Salem forma parte del elenco junto a Ziyara y Al Masri.

¿Cuándo se estrena Thirteen in Gaza?

La película ya tuvo su estreno mundial el pasado 15 septiembre dentro del programa Centrepiece del Festival Internacional de Cine de Toronto, seguida de otras dos exhibiciones. Posteriormente obtuvo el Premio NETPAC, reconocimiento que también destaca el Festival de Cine de Sevilla en su presentación del largometraje. Su recorrido incluye funciones en Sevilla programadas para el 9, 10 y 13 de noviembre. El festival español presenta la obra en árabe, con subtítulos en español e inglés.

La siguiente escala regional anunciada es el Festival de Cine de Doha, que se celebrará del 19 al 27 de noviembre. De acuerdo con Variety, allí tendrá su estreno en Medio Oriente. El acuerdo francés fue cerrado por MAD World, responsable de las ventas internacionales, antes de esa presentación. Para Francia, Koudéta Films prevé una exhibición comercial a principios de 2027.

Thirteen in Gaza (Foto: IMDb)

Watermelon Pictures adquirió los derechos para Norteamérica durante el festival de Toronto y, al anunciar la compra, la distribuidora indicó que después comunicaría sus planes de lanzamiento. Por ahora no existe información para un estreno comercial en México.

¿Quién es Hosam Abu Dan?

Hosam Abu Dan nació en Gaza en 1992. Trabaja en producción audiovisual desde 2010 y entre sus trabajos anteriores se encuentran el cortometraje de ficción Dim Light, el documental Six Miles Out y la serie Anqoud. También dirigió Gaza Sound Man, documental de 2024 que obtuvo reconocimientos internacionales. Thirteen in Gaza representa su debut en el largometraje de ficción, después de una trayectoria que incluye edición, fotografía, escritura y producción.

La película se sitúa ahora mismo junto a otras obras recientes sobre la violencia contra la población palestina, aunque sus métodos narrativos son distintos. NAZA, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, es un documental que investiga los sistemas utilizados en los ataques israelíes contra Gaza mediante testimonios de personas que participaron en su diseño y operación.

Otro título es No Other Land, realizado por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor. Ese documental registra la destrucción de viviendas y el desplazamiento de comunidades palestinas en Masafer Yatta, en Cisjordania, un territorio distinto de Gaza. Frente al trabajo documental de estas películas, Abu Dan utiliza una historia de ficción para observar cómo el desarraigo afecta el vínculo entre un padre y su hija.

Entérate: Nicolas Cage revela que está ‘sin hogar’: Esto fue lo que le pasó a su multimillonaria mansión en Los Ángeles